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GINO LISA Schianto alla fermata del Gino Lisa: auto contro il pullman Foggia-Napoli, una ferita

Secondo le prime informazioni raccolte, il pullman era fermo alla fermata per consentire la salita dei passeggeri

Schianto alla fermata del Gino Lisa: auto contro il pullman Foggia-Napoli, una ferita

Schianto alla fermata del Gino Lisa: auto contro il pullman Foggia-Napoli, una ferita - PH SQ

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
25 Maggio 2026
Cronaca // Foggia //

Paura nel pomeriggio di oggi su viale degli Aviatori, a Foggia, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un autobus di linea e una Citroën C3. Il sinistro è avvenuto nei pressi di una fermata del trasporto pubblico urbano, in un tratto particolarmente trafficato della città.

Secondo le prime informazioni raccolte, il pullman era fermo alla fermata per consentire la salita dei passeggeri. A bordo del mezzo pubblico si trovavano già una ventina di persone quando, per cause ancora in corso di accertamento, la Citroën C3 avrebbe tamponato il bus nella parte posteriore.

L’impatto ha provocato momenti di apprensione soprattutto tra i passeggeri presenti sull’autobus e tra gli occupanti dell’utilitaria. Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ai tre occupanti della vettura: due donne e un uomo.

I tre sono stati trasportati al pronto soccorso per accertamenti e cure mediche. Fortunatamente, secondo quanto emerso nelle ore successive all’incidente, nessuno di loro avrebbe riportato ferite gravi e le condizioni non destano particolare preoccupazione.

Nessuna conseguenza rilevante, invece, per i passeggeri presenti sul pullman né per l’autista del mezzo pubblico, che dopo i controlli del caso hanno potuto fare rientro senza necessità di assistenza sanitaria.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le forze dell’ordine per effettuare i rilievi utili a ricostruire con precisione la dinamica del tamponamento e per gestire la viabilità, che ha subito rallentamenti per diverso tempo lungo uno degli assi principali di collegamento della città.

Il traffico su viale degli Aviatori ha registrato code e disagi soprattutto nelle ore immediatamente successive al sinistro, complice l’orario di punta e l’elevato flusso di veicoli in transito nella zona.

Restano ora da chiarire le cause che hanno portato all’impatto

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

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