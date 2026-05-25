Scuola, violenza e legalità: “Servono telecamere nelle classi per tutelare studenti e docenti”

FOGGIA – Episodi di violenza nelle scuole, fenomeni di bullismo, aggressioni verbali e fisiche nei confronti di docenti e personale scolastico. È un quadro sempre più preoccupante quello denunciato da un autista del trasporto pubblico locale di Foggia, che interviene sul tema della sicurezza negli istituti scolastici chiedendo misure drastiche ma, a suo dire, necessarie per ristabilire ordine, rispetto e legalità.

“Continuo a leggere di ragazzi che portano armi bianche nelle scuole, di episodi di bullismo e di aggressioni verso insegnanti e personale Ata – afferma –. Se lo Stato non pone un freno serio a tutto questo, si rischia una vera e propria deriva sociale”.

Secondo il lavoratore foggiano, il dibattito pubblico si starebbe concentrando troppo sugli strumenti di prevenzione materiale, come i metal detector agli ingressi degli istituti, senza affrontare il nodo educativo e culturale della questione. “Un conto è impedire l’ingresso di un’arma – spiega – un altro è rieducare i giovani alla legalità, al rispetto e alla convivenza civile. E questo non si può fare soltanto con controlli esterni”.

Da qui la proposta, destinata inevitabilmente a far discutere: installare telecamere all’interno delle classi, dei laboratori e degli spazi scolastici, con accesso riservato alle famiglie attraverso credenziali protette.

“Le famiglie dovrebbero poter verificare come si svolgono le lezioni, il comportamento degli studenti e anche il livello di professionalità dei docenti – sostiene –. Sarebbe uno strumento utile per evitare incomprensioni, conflitti e accuse reciproche che spesso degenerano anche nei colloqui scuola-famiglia”.

L’autista richiama inoltre un cambiamento culturale che, a suo giudizio, avrebbe progressivamente indebolito il ruolo educativo degli insegnanti. “Una volta il docente rappresentava lo Stato e veniva rispettato come tale. Oggi troppo spesso si tende a dare ragione ai figli a prescindere, alimentando tensioni e delegittimando chi lavora nella scuola”.

Nel suo intervento non mancano riferimenti critici verso sindacati e garante della privacy, ritenuti ostacoli all’introduzione di sistemi di videosorveglianza negli istituti scolastici. “Quando si lavora in luoghi pubblici e con risorse pubbliche – osserva – il tema della sicurezza e della tutela collettiva dovrebbe prevalere. Se una persona opera correttamente, non dovrebbe avere timore di essere ripresa”.

Secondo il cittadino foggiano, le registrazioni potrebbero essere conservate per un periodo limitato, tra le 24 e le 48 ore, esclusivamente con finalità di controllo e prevenzione. Una misura che, nelle sue intenzioni, servirebbe soprattutto a proteggere “i tanti ragazzi seri e volenterosi che oggi spesso hanno paura di distinguersi per merito”.

“Ci sono studenti che vogliono apprendere, impegnarsi e costruirsi un futuro – conclude – ma finiscono per sentirsi intimiditi o derisi da chi ostacola il percorso scolastico. Questo rischia di penalizzare proprio chi merita di più”.

Per l’autista del Tpl foggiano, la scuola deve tornare a essere “il primo muro tra legalità e illegalità”, il luogo dove si formano non solo le competenze culturali ma anche il senso civico, il rispetto delle regole, la solidarietà e l’inclusione sociale.

Un tema delicato e divisivo, quello della videosorveglianza nelle scuole, che continua a suscitare confronto tra esigenze di sicurezza, tutela della privacy e ruolo educativo delle istituzioni scolastiche.

A cura di Giovanna Tambo.