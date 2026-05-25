Statoquotidiano.it, 25 maggio 2026. Ordona – Torna sindaca di Ordona per la seconda volta Adalgisa La Torre nel comune del sito archeologico di Herdonia.

Alle 20.03 scrutinate due sezioni su due, con uno stacco di circa 5 punti tra La sindaca riconfermata e la contendente Serafina Stella: circa 53% la prima e circa 47% la seconda.

Entusiasmo in strada e un “Grazie Ordona” subito ai concittadini e sui social.

Adalgisa La Torre non è iscritta a un partito politico nazionale di primo piano e non si colloca ufficialmente su una linea di destra o sinistra. Dal 2020 ricopre la carica di sindaco ad Ordona (Foggia) guidando “Insieme per Ordona”, una lista civica apartitica e di stampo locale.