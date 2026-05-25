Si è chiusa con grande partecipazione e entusiasmo la 14ª edizione della “Trinitapoli… in Corsa”, la manifestazione podistica che nella mattinata del 24 maggio 2026 ha trasformato le strade cittadine in un grande appuntamento dedicato a sport, natura e condivisione.

L’evento, organizzato dall’ASD Atletica Trinitapoli con il patrocinio del Comune di Trinitapoli, ha coinvolto circa 500 partecipanti tra atleti professionisti, appassionati, giovani, bambini e over 70, confermandosi tra gli appuntamenti sportivi più seguiti del territorio.

La competizione, valida come quinta tappa del Trofeo degli Ulivi e come Campionato Provinciale Individuale e di Società FIDAL BAT, ha previsto sia una gara agonistica sia una non competitiva sulla distanza di 9,970 chilometri, con partenza fissata alle ore 9.00. Il percorso ha attraversato il centro urbano per poi inoltrarsi nella zona umida di Trinitapoli fino alla Casa Ramsar, offrendo agli atleti un’esperienza immersa tra paesaggio, natura e sport, sotto il controllo dei giudici cronometrici FIDAL.

Alla manifestazione hanno preso parte anche le istituzioni cittadine, con la presenza del sindaco Francesco Di Feo, del vicesindaco Cosimo Damiano Muoio, dell’assessora all’Ambiente Tonia Iodice e del consigliere comunale Michele Ingianni. Presenti inoltre il presidente dell’ASD Atletica Trinitapoli, Savino Nanula, il personale sanitario dell’Associazione Volontari Soccorritori di Trinitapoli con la dottoressa Maria Iannella, l’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Trinitapoli per la sicurezza e gli agenti della Polizia Locale coordinati dalla comandante Giuliana Veneziano. Apprezzata anche la conduzione della speaker ufficiale Laura Tasselli, volto storico delle gare podistiche su strada.

Il sindaco e l’assessora all’Ambiente hanno preso parte attivamente alla corsa insieme ai partecipanti. «Questa gara è stata veramente entusiasmante e bellissima – ha dichiarato il sindaco Francesco Di Feo –. È stato organizzato un percorso eccezionale tra città e zona umida, tra strada e sterrato, con profumi e paesaggi che raccontano la bellezza della nostra terra. La partecipazione di oltre cinquecento atleti è stata un vero trionfo di colori e sport».

Il primo cittadino ha poi evidenziato il valore promozionale e sociale dell’iniziativa: «Manifestazioni come questa sono importanti perché fanno conoscere il nome della nostra città oltre i confini locali e promuovono i valori dello sport, fondamentali non solo per la salute fisica ma anche per il benessere mentale e la socializzazione».

Soddisfazione anche nelle parole del presidente dell’Atletica Trinitapoli, Savino Nanula: «Il percorso prevedeva un primo giro cittadino di 3,6 chilometri e un secondo tratto di 6,4 chilometri immerso nella zona umida fino alla Casa Ramsar. Siamo davvero soddisfatti del risultato ottenuto e della partecipazione registrata».

Dal punto di vista sportivo, nella classifica generale maschile dei 10 chilometri il successo è andato a El Yaagoubi Abdessmad della Runcard, che ha chiuso in 32’31”, davanti a Giuseppe Dedonato dell’ASD Daunia Running e Bubacarr Samura de I Saraceni di Lucera. In campo femminile, vittoria per Teresa Lelario del Running Club Torremaggiore in 41’18”, seguita da Filomena Casaluce della Nuova Atletica Bitonto e Valentina Sibilano del CUS Bari.

Tra le società si è imposta l’Atletica Pro Canosa, davanti ad ASD Nadir On The Road, Barletta Sportiva, Happy Runners Altamura e AS Amatori Putignano.

Ottimi risultati anche per gli atleti locali. Angelo Raffaele Nanula ha conquistato il 5° posto assoluto, laureandosi Campione Provinciale BAT categoria SM, mentre El Merdi Rida, al rientro dopo un anno di stop, ha ottenuto il primo posto nella categoria AJPM, conquistando anche il titolo provinciale BAT. Bene anche Gabriele Digiacomoantonio, quarto nella propria categoria, e il giovane Antonio Ingianni, autore di un’ottima prova cronometro.

Al termine delle gare dedicate agli adulti, spazio anche ai più piccoli con le prove del settore giovanile e degli esordienti, che hanno regalato una mattinata fatta di sport, sorrisi ed entusiasmo. Tra i giovani protagonisti si segnalano Enea Di Pilato, vincitore della gara sui 400 metri, Antonio Mastrodonato, terzo nella categoria Esordienti 4/5 anni, Giulia Piccinino, seconda tra gli Esordienti 8/9 anni, e Gabriele Distaso, primo classificato nella categoria EM 8/9 anni.