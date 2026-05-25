MILANO – Un intervento mai eseguito prima al mondo ha permesso a un uomo di 40 anni, considerato inizialmente senza possibilità di cura, di tornare a una vita normale. Il risultato arriva dall’Istituto europeo di oncologia (Ieo) di Milano, dove un’équipe multidisciplinare guidata dal professor Lorenzo Spaggiari, direttore del Programma Polmone, ha rimosso con successo un rarissimo carcinoma adenoidocistico delle vie aeree sinistre.

Il tumore coinvolgeva bronco sinistro, trachea, carena e atrio sinistro, una combinazione estremamente complessa che rendeva il caso unico nel panorama internazionale. A sei mesi dall’operazione, il paziente sta bene e ha ripreso la propria quotidianità.

Il carcinoma adenoidocistico interessa generalmente trachea, bronchi e carena nella parte destra del torace. I casi localizzati sul lato sinistro documentati nella letteratura scientifica sono appena quindici in tutto il mondo, compreso quello trattato a Milano.

«Lo Ieo è uno dei centri con maggiore esperienza internazionale nella chirurgia del carcinoma adenoidocistico destro – ha spiegato Spaggiari – e proprio da questa esperienza abbiamo sviluppato una strategia chirurgica completamente nuova per salvare il paziente».

La difficoltà principale era legata all’estensione del tumore, che coinvolgeva contemporaneamente quattro strutture anatomiche differenti. Gli interventi tentati in passato nel mondo, eseguiti con più accessi chirurgici, avevano dato risultati limitati.

L’équipe ha quindi scelto di adottare una tecnica mai sperimentata prima: una “left tracheal sleeve pneumonectomy” realizzata attraverso un unico accesso chirurgico, con un’incisione sotto l’ascella, per ridurre l’invasività e preservare al massimo la funzionalità degli organi coinvolti.

L’operazione è durata oltre sei ore ed è stata supportata dall’Ecmo, il sistema di circolazione extracorporea che consente di ossigenare il sangue durante l’intervento senza ricorrere alla ventilazione polmonare tradizionale.

«L’idea vincente è stata associare la chirurgia delle vie aeree all’Ecmo, tecnologia che abbiamo introdotto allo Ieo dieci anni fa e che oggi rappresenta uno standard nei centri di eccellenza», ha sottolineato il chirurgo.

Dopo l’intervento, il paziente è stato sottoposto anche a protonterapia presso il Centro Protoni Ieo per consolidare il risultato ottenuto.

«Affidarsi sempre a centri specializzati»

Secondo Spaggiari, il successo dell’operazione conferma l’importanza di un approccio multidisciplinare e dell’elevata specializzazione tecnologica e chirurgica.

«È fondamentale che i pazienti oncologici si rivolgano a centri altamente specializzati, con grandi volumi di attività e tecnologie avanzate», ha concluso.

Fonte: Leggo.it