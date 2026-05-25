Edizione n° 6077

BALLON D'ESSAI

MOTTA MONTECORVINO // A Motta Montecorvino un rifugio nel verde dove il tempo rallenta: la “bomboniera” immersa nella natura
25 Maggio 2026 - ore  13:10

CALEMBOUR

GIOIELLERIA KAIDARA // Furto choc nella notte a Cerignola: assalto alla gioielleria Kaidara su Corso Aldo Moro
25 Maggio 2026 - ore  17:10

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Eventi // Vieste ospiterà la finale del Campionato italiano di windsurf: la giunta approva il sostegno all’evento nazionale

CAMPIONATO WINDSURF Vieste ospiterà la finale del Campionato italiano di windsurf: la giunta approva il sostegno all’evento nazionale

Dal 23 al 27 settembre la tappa conclusiva del campionato italiano sarà ospitata al villaggio Umbramare. Stanziati 15mila euro. Il Comune: “Sport, turismo e promozione del territorio”

Vieste, occupazione abusiva di demanio marittimo: il Comune rettifica l’indennizzo, importo ridotto

Porto di Vieste - Fonte Immagine: retegargano.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
25 Maggio 2026
Eventi // Manfredonia //

VIESTE — Vieste si prepara a diventare capitale nazionale del windsurf ospitando la tappa finale del Campionato italiano 2026. La giunta comunale ha approvato la delibera che autorizza e sostiene la manifestazione sportiva in programma dal 23 al 27 settembre presso il villaggio Umbramare, confermando la volontà dell’amministrazione di investire su eventi capaci di unire sport, turismo e valorizzazione del territorio.

L’iniziativa è stata proposta dal Gargano Sailing Club SSD attraverso una richiesta protocollata lo scorso 28 aprile dalla presidente Ilenia Clemente. La competizione sarà organizzata in collaborazione con la Federazione Italiana Vela e con l’Associazione Italiana Classi Windsurf, coinvolgendo atleti provenienti da tutta Italia nelle principali discipline della specialità.

Secondo quanto riportato nella delibera approvata dall’esecutivo guidato dal sindaco Giuseppe Nobiletti, l’evento rappresenta uno dei principali appuntamenti del calendario nazionale del windsurf e riunirà atleti delle categorie assolute e giovanili nelle specialità Formula Windsurfing Fin, Slalom Fin, Foil e Freestyle. Una manifestazione dal forte contenuto tecnico e spettacolare che punta a valorizzare il mare e la costa garganica come scenario ideale per gli sport velici.

La scelta di sostenere la competizione si inserisce inoltre in un contesto particolarmente significativo per la Puglia. Nel documento approvato dalla giunta viene infatti ricordato che la Regione è stata designata “Regione Europea dello Sport 2026” da ACES Europe, riconoscimento internazionale assegnato ai territori che si distinguono per politiche sportive, inclusione sociale e promozione del benessere.

L’amministrazione comunale ha richiamato proprio questo quadro strategico per motivare il proprio impegno. La promozione di eventi sportivi viene considerata un elemento centrale delle politiche di sviluppo locale, capace di generare ricadute economiche e visibilità turistica. Non soltanto gare e competizione, dunque, ma anche promozione del territorio, valorizzazione ambientale e destagionalizzazione dei flussi turistici.

La finale del Campionato italiano di windsurf arriverà infatti in un periodo diverso rispetto al picco tradizionale dell’estate balneare, contribuendo ad allungare la stagione turistica e ad attrarre appassionati, tecnici, accompagnatori e visitatori anche nel mese di settembre. Un aspetto che l’amministrazione considera strategico per il tessuto economico locale.

Nel provvedimento la giunta definisce la proposta “apprezzabile e condivisibile”, evidenziando come la realizzazione di eventi sportivi a Vieste rappresenti “un’importante occasione di promozione turistica, crescita economica e valorizzazione del territorio”. Per sostenere l’organizzazione della manifestazione il Comune ha previsto uno stanziamento complessivo di 15mila euro, individuando le risorse nel bilancio 2026.

Il sindaco Nobiletti, nella relazione introduttiva alla delibera, ha ribadito il ruolo dello sport come strumento di inclusione sociale, benessere e crescita culturale, in linea con gli indirizzi promossi dalla Regione Puglia nell’ambito del programma “Regione Europea dello Sport 2026”.

Per Vieste l’evento rappresenta anche una vetrina nazionale di grande rilievo. Le immagini delle gare, delle evoluzioni in mare e del paesaggio costiero garganico avranno infatti un’importante diffusione attraverso i canali federali e i media specializzati del settore.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

Maggio: c’è nell’aria intera un invito e un infinito farsi avanti dei desideri e delle trame." (Fabrizio Caramagna)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO