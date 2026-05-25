VIESTE — Vieste si prepara a diventare capitale nazionale del windsurf ospitando la tappa finale del Campionato italiano 2026. La giunta comunale ha approvato la delibera che autorizza e sostiene la manifestazione sportiva in programma dal 23 al 27 settembre presso il villaggio Umbramare, confermando la volontà dell’amministrazione di investire su eventi capaci di unire sport, turismo e valorizzazione del territorio.

L’iniziativa è stata proposta dal Gargano Sailing Club SSD attraverso una richiesta protocollata lo scorso 28 aprile dalla presidente Ilenia Clemente. La competizione sarà organizzata in collaborazione con la Federazione Italiana Vela e con l’Associazione Italiana Classi Windsurf, coinvolgendo atleti provenienti da tutta Italia nelle principali discipline della specialità.

Secondo quanto riportato nella delibera approvata dall’esecutivo guidato dal sindaco Giuseppe Nobiletti, l’evento rappresenta uno dei principali appuntamenti del calendario nazionale del windsurf e riunirà atleti delle categorie assolute e giovanili nelle specialità Formula Windsurfing Fin, Slalom Fin, Foil e Freestyle. Una manifestazione dal forte contenuto tecnico e spettacolare che punta a valorizzare il mare e la costa garganica come scenario ideale per gli sport velici.

La scelta di sostenere la competizione si inserisce inoltre in un contesto particolarmente significativo per la Puglia. Nel documento approvato dalla giunta viene infatti ricordato che la Regione è stata designata “Regione Europea dello Sport 2026” da ACES Europe, riconoscimento internazionale assegnato ai territori che si distinguono per politiche sportive, inclusione sociale e promozione del benessere.

L’amministrazione comunale ha richiamato proprio questo quadro strategico per motivare il proprio impegno. La promozione di eventi sportivi viene considerata un elemento centrale delle politiche di sviluppo locale, capace di generare ricadute economiche e visibilità turistica. Non soltanto gare e competizione, dunque, ma anche promozione del territorio, valorizzazione ambientale e destagionalizzazione dei flussi turistici.

La finale del Campionato italiano di windsurf arriverà infatti in un periodo diverso rispetto al picco tradizionale dell’estate balneare, contribuendo ad allungare la stagione turistica e ad attrarre appassionati, tecnici, accompagnatori e visitatori anche nel mese di settembre. Un aspetto che l’amministrazione considera strategico per il tessuto economico locale.

Nel provvedimento la giunta definisce la proposta “apprezzabile e condivisibile”, evidenziando come la realizzazione di eventi sportivi a Vieste rappresenti “un’importante occasione di promozione turistica, crescita economica e valorizzazione del territorio”. Per sostenere l’organizzazione della manifestazione il Comune ha previsto uno stanziamento complessivo di 15mila euro, individuando le risorse nel bilancio 2026.

Il sindaco Nobiletti, nella relazione introduttiva alla delibera, ha ribadito il ruolo dello sport come strumento di inclusione sociale, benessere e crescita culturale, in linea con gli indirizzi promossi dalla Regione Puglia nell’ambito del programma “Regione Europea dello Sport 2026”.

Per Vieste l’evento rappresenta anche una vetrina nazionale di grande rilievo. Le immagini delle gare, delle evoluzioni in mare e del paesaggio costiero garganico avranno infatti un’importante diffusione attraverso i canali federali e i media specializzati del settore.