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Home // Manfredonia // Vieste punta sull’estate dei grandi eventi: via libera al “Summer Fest 2026” con Fred De Palma e Gemelli Diversi

GEMELLI ViESTANI Vieste punta sull’estate dei grandi eventi: via libera al “Summer Fest 2026” con Fred De Palma e Gemelli Diversi

La giunta comunale approva l’atto di indirizzo per la manifestazione in programma il 31 luglio e il 1° agosto.

Manfredonia: i Gemelli Diversi in concerto al Bonobo Beach

Gemelli Diversi - Fonte: Foggiatoday.it

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
25 Maggio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

VIESTE — La città di Vieste scommette ancora una volta sui grandi eventi musicali per rafforzare la propria immagine turistica e attrarre migliaia di visitatori nel cuore dell’estate garganica. La giunta comunale guidata dal sindaco Giuseppe Nobiletti ha approvato la delibera con cui autorizza la realizzazione del “Vieste Summer Fest 2026”, manifestazione prevista nelle giornate del 31 luglio e del 1° agosto e destinata a trasformare il centro turistico del Gargano in uno dei poli musicali più attesi della stagione.

L’esecutivo comunale ha approvato l’atto di indirizzo al dirigente competente riconoscendo la valenza culturale, artistica e promozionale dell’iniziativa. Il progetto è stato proposto dalla società “AD One Concerti” di Cerignola, che ha presentato formalmente la candidatura organizzativa al Comune lo scorso 20 marzo.

Due gli artisti già annunciati nella delibera approvata dalla giunta: Fred De Palma, nome di punta della scena urban-pop italiana e artista dal forte richiamo internazionale, e i Gemelli Diversi, storica band capace di attraversare generazioni e pubblici differenti. Un cartellone che punta chiaramente a coinvolgere sia i più giovani sia gli adulti, con l’obiettivo di garantire grande partecipazione e forte impatto mediatico.

Nel documento amministrativo l’amministrazione evidenzia come il “Vieste Summer Fest” rappresenti una leva strategica per il territorio, non soltanto dal punto di vista dell’intrattenimento ma soprattutto sotto il profilo economico e turistico. L’intenzione del Comune è quella di consolidare il ruolo di Vieste come meta estiva capace di ospitare eventi di rilevanza nazionale, in grado di generare indotto per strutture ricettive, attività commerciali, ristorazione e servizi.

La delibera richiama infatti la necessità di “valorizzare la città attraverso eventi artistico-musicali di rilievo nazionale” capaci di “attrarre pubblico, generare indotto economico e consolidare l’immagine di Vieste”. Un indirizzo politico chiaro, che conferma la linea già intrapresa negli ultimi anni dall’amministrazione comunale: puntare sulla programmazione di grandi appuntamenti per rafforzare l’offerta turistica del territorio.

Non è un caso che l’evento sia stato inserito all’interno del Piano esecutivo di gestione con un capitolo dedicato, segnale di una pianificazione già strutturata. La giunta ha infatti ribadito che esistono risorse specifiche destinate all’organizzazione della manifestazione, elemento che rafforza la volontà politica di investire sul comparto degli eventi.

Nel corso della discussione, il sindaco Nobiletti ha sottolineato il valore sociale e aggregativo delle iniziative pubbliche, considerate strumenti utili a favorire la partecipazione collettiva, il sano intrattenimento e la convivenza civile. L’amministrazione ritiene infatti che eventi di questo tipo possano contribuire non soltanto alla promozione turistica ma anche alla vitalità culturale della comunità locale.

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