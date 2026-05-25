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Home // Gargano // Windsurf ITA 2811. Michele Bonsanto, primo podio sul lago di Garda e primato consolidato in classifica generale nel Campionato Italiano 2026

MICHELE BONSANTO Windsurf ITA 2811. Michele Bonsanto, primo podio sul lago di Garda e primato consolidato in classifica generale nel Campionato Italiano 2026

Nella mecca del windsurf sul Lago di Garda a Torbole (TN) si impone il Garganico Bonsanto Michele Pio ITA 2811 che consolida il primato in classifica generale italiana.

Nella mecca del windsurf sul Lago di Garda a Torbole (TN) si impone il Garganico Bonsanto Michele Pio ITA 2811 che consolida il primato in classifica generale italiana.

Nella mecca del windsurf sul Lago di Garda a Torbole (TN) si impone il Garganico Bonsanto Michele Pio ITA 2811 che consolida il primato in classifica generale italiana.

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
25 Maggio 2026
Gargano // Manfredonia //

Nella mecca del windsurf sul Lago di Garda a Torbole (TN) si impone il Garganico Bonsanto Michele Pio ITA 2811 che consolida il primato in classifica generale italiana.

La seconda tappa del campionato italiano è stata disputata a Torbole (TN) dal 22 al 24 Maggio  a  presso il centro circolo Surf Torbole  ed organizzata dall’Associazione Italiana Classi Windsurf ed ha visto impegnati più di 50 atleti, tra i migliori riders italiani nelle varie categorie.

Per il ragazzo di Peschici tesserato per la Sipontina Gargano Sailing Team su 12 prove/Heat disputate, ha ottenuto ben 9 successi, 1 secondo posto ed un OCS (partenza anticipata), risultati che gli hanno garantito il primo podio di tappa e che lo vede dopo due tappe disputate al primo posto in classifica generale con 1990 punti

Adesso ci sarà una lunga pausa estiva per concludere il campionato italiano con le finali Nazionali che si svolgeranno a Vieste – Spiaggia Lunga dal 23 al 27 Settembre 2026 Con un Grande slam che vedrà impegnati i migliori atleti italiani nelle discipline della Windsurf Formula – Freestyle e Slalom sia in pinna che in Foil uno spettacolo adrenalinico che si svolgerà per il secondo anno consecutivo sulle meravigliose acque garganiche e che consegnerà i titoli nazionali a migliori atleti Italiani.

Nella mecca del windsurf sul Lago di Garda a Torbole (TN) si impone il Garganico Bonsanto Michele Pio ITA 2811 che consolida il primato in classifica generale italiana.
Nella mecca del windsurf sul Lago di Garda a Torbole (TN) si impone il Garganico Bonsanto Michele Pio ITA 2811 che consolida il primato in classifica generale italiana.

Redazione Peschici.com

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