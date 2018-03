De Leonardis: piano di riordino, Attolini consideri morfologia Capitanata

Di:

Foggia – "LA provincia di Foggia ha caratteristiche geomorfologiche tali da meritare una considerazione ben differente rispetto alle altre province pugliesi., ai 2.759 della provincia di Lecce, ai 2.429 di quella di Taranto, ai 1.840 kmq di quella di Brindisi e ai 1.539 della Bat. E distanze così rilevanti tra un comune e l'altro (sono 61: solo la provincia di Lecce in Puglia può vantarne un numero maggiore, 97) e collegamenti stradali spesso problematici e impervi, devono essere elementi di valutazione centrali rispetto a decisioni che non possono e non devono ignorare difficoltà, problemi, emergenze che verrebbero inevitabilmente amplificate da un Piano di riordino ospedaliero che potrebbe risultare magari efficace sulla carta, ma poi deve essere necessariamente inserito in un tessuto urbano, sociale, economico dalle molteplici prospettive".Giannicola De Leonardis, presidente della settima Commissione Affari Istituzionali della Regione Puglia, invita ancora una volta "l'assessore alle Politiche per la Salute Attolini e l'intera giunta a non derubricare le proteste delle comunità locali, sempre più marcate nelle ultime settimane al punto da vedere fortemente impegnata anche la Chiesa cattolica, a semplici lamentele di natura campanilistica: ma espressioni di un disagio diffuso che diventerebbe panico, se la salute dei cittadini venisse messa a rischio e se i costi diventassero ben più consistenti dei presunti benefici. E di considerare proposte alternative a tagli di posti letto troppi rigorosi e chiusure illogiche, alla luce dell'utilità sociale di quei presidi su un territorio troppo esteso – dal Gargano al Subappennino – per poter concentrare la domanda e l'offerta di servizi sanitari in pochissime strutture. Non si possono chiudere ospedali e reparti in una provincia che ha un'estensione territoriale doppia o tripla o quadrupla rispetto ad altre, senza privare intere comunità di riferimenti fondamentali per la sopravvivenza e la crescita" la sua conclusione.