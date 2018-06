In 600 da tutta la Puglia per Orsara in Fiore

Di:

Orsara di Puglia,(Fg). Oltre 600 visitatori giunti da tutta la Puglia hanno partecipato con entusiasmo alle due giornate di “Orsara in Fiore”, tra balconi fioriti, visite guidate, passeggiate negli orti, menù con la cucina dei fiori, mostre, concorso fotografico e musica. “E’ un bilancio che ci restituisce entusiasmo e voglia di dare continuità a manifestazioni di questo tipo”, ha dichiarato Michela Del Priore, consigliera comunale delegata al Turismo. “Al di là del dato numerico, che pure è molto significativo per un evento che è alla sua prima vera edizione dopo l’esperimento di diversi anni fa, c’è la qualità di una partecipazione intensa anche da parte del paese, la condivisione di un obiettivo, la dimostrazione di senso civico, rispetto e valorizzazione della natura che ci fa riscoprire la bellezza del nostro territorio. E’ un percorso che segna un nuovo inizio”, ha aggiunto Del Priore. “Siamo felicissimi per come è andata”, ha spiegato il sindaco di Orsara di Puglia, Tommaso Lecce.

“Orsara in Fiore ha portato moltissime persone tra i vicoli delle nostre strade, nei ristoranti, nei luoghi d’interesse storico e monumentale, mostrando un paese fiorito, ben curato, pronto ad accogliere e a condividere quanto di buono riesce a esprimere”. Cocktail e menù a base di fiori sono stati molto apprezzati. Suggestivo il cooking show nell’orto di Peppe Zullo. Successo per le visite guidate nel centro storico condotte dalle guide abilitate della Pro Loco, associazione che ha dato una mano anche per l’Info Point. La musica al wine bar Casoria, il laboratorio con i fiori di Maria Buonassisi, i concorsi a cura dell’Avis e gli allestimenti curati dall’Azione Cattolica e da tutti gli orsaresi hanno creato un’atmosfera piacevole, accogliente, profumata.

“La cura del borgo è importantissima”, ha commentato Tommaso Lecce, “e manifestazioni come questa sono coerenti con ciò che stiamo mettendo in cantiere per l’arredo urbano, il rifacimento ormai prossimo del manto stradale di diverse strade”, ha aggiunto il sindaco. L’obiettivo da centrare è rappresentato dal dare continuità anche agli allestimenti floreali nel centro storico, potenziando il progetto Orticaria, in collaborazione con la cooperativa Ortovolante e il Centro di Igiene e Salute Mentale di Troia. Per l’ottima riuscita di Orsara in Fiore, l’amministrazione comunale ringrazia tutti gli orsaresi che hanno collaborato, Michela Del Priore, Michele Zullo, Vittorio Cappetta, la Pro Loco, l’Avis, l’Associazione Commercianti e Artigiani Orsaresi, le forze dell’ordine, Nino Spagnulo, il professore Antonio Casoria, Patrizio De Michele, l’Azione Cattolica e la Parrocchia. Grazie anche all’amministrazione Simonelli, che nel 2011 sperimentò per la prima volta l’evento Orsara in Fiore, e ad Andrea Cucci che ha curato la pagina facebook ufficiale della manifestazione.

“Grazie ai nostri cittadini e ai tanti visitatori che sono arrivati e sono stati felici di celebrare con noi due giornate dedicate alla bellezza”, ha concluso Tommaso Lecce.

—

Orsarainforma, servizio del Comune di Orsara di Puglia (Fg)