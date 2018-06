Bonus garage 2018: cos’è e come funziona

Di:

Il 2018 sarà sicuramente ricordato come l’anno delle ristrutturazioni e dei lavori in casa. Numerosi, infatti, sono i bonus e le agevolazioni per chi voglia ristrutturare il proprio appartamento, acquistare arredi ed elettrodomestici, migliorare l’efficienza energetica della propria abitazione o creare degli spazi verdi sul proprio terrazzo o giardino. La legge di bilancio 2018, infatti, ha prestato molta attenzione al tema casa, confermando una serie di previsioni in termini di bonus e detrazioni.

business.laleggepertutti.it