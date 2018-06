“Distretto Urbano del Commercio diffuso”, presentazione a Monte Sant’Angelo

Di:

Si terrà giovedì 28 giugno, alle ore 17.30, nella Sala conferenze della Biblioteca comunale “Ciro Angelillis” la presentazione del DUC – Distretto Urbano del Commercio diffuso delle Città di San Marco in Lamis e Monte Sant’Angelo. “Governance, ambiti di azione, prospettive future” saranno i temi che saranno presentati dai soci fondatori: Comune di San Marco in Lamis, Comune di Monte Sant’Angelo, Regione Puglia e dalle associazioni di categoria Confesercenti e Confcommercio.

“Il distretto urbano del commercio è un organismo autonomo di gestione che persegue politiche urbane di riqualificazione del commercio per migliorare la funzione commerciale e la fruizione dei servizi al cittadino. Sviluppa un piano di attività finalizzato alla promozione, valorizzazione e qualificazione della funzione commerciale ed è uno strumento di programmazione determinante per il rilancio del settore e più in generale per la riqualificazione delle città”.

All’incontro con gli operatori commerciali, interverranno: Pierpaolo d’Arienzo (Sindaco di Monte Sant’Angelo), Michele Merla (Sindaco di San Marco in Lamis), Stefania Bozzini (Confcommercio), Teresa Musacchio (Confesercenti), Alessio Villani e Vittorio de Padova, rispettivamente presidente e vicepresidente del Distretto.

“Sarà un importante momento di confronto e condivisione di un percorso da fare insieme con gli operatori commerciali” – dichiara l’Assessore alle attività produttive della Città di Monte Sant’Angelo, Generoso Rignanese, che aggiunge – “Le imprese, gli Enti, le associazioni di categoria allo stesso tavolo per creare strategie e trovare soluzioni efficaci per un rilancio forte del commercio nel nostro territorio”.

“Il Distretto Urbano del Commercio diffuso può diventare uno strumento efficace per gli operatori commerciali per rafforzare l’attrattività commerciale del territorio attraverso una progettazione condivisa” – aggiunge Vittorio de Padova, Consigliere comunale e vicepresidente del Distretto.

La presentazione del DUC – Distretto Urbano del Commercio diffuso delle Città di San Marco in Lamis e Monte Sant’Angelo si terrà giovedì 28 giugno, alle ore 17.30, nella Sala conferenze della Biblioteca comunale “Ciro Angelillis” e segue alla presentazione già tenutasi a San Marco in Lamis il 14 giugno scorso.

