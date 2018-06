Ennesima ondata di maltempo: la conta dei danni in agro di San Severo

Di:

San Severo (Contrada Cotinone, FG), 24/06/2018. Si torna alla conta dei danni anche nelle campagne dell’Alto Tavoliere colpite da diffuse ed improvvise grandinate alternate a fenomeni temporaleschi che, nella notte di venerdì 22 giugno, hanno provocato allagamenti e disagi alla circolazione stradale nei centri cittadini di San Severo e Torremaggiore.

Dopo l’ennesima ondata di maltempo, preannunciata dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile attraverso il bollettino di allerta “arancione” diramato per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali su Puglia settentrionale e in estensione anche sulle restanti zone della Puglia, abbiamo sentito per stato quotidiano.it un imprenditore agricolo e viticoltore operante a Contrada Cotinone.

VIDEO intervista a Michele Siena

#SanGiovanniRotondo – #Torremaggiore. E’ il tragitto macinato sulla sua due ruote da Matteo, agricoltore di professione e ciclista. Dagli eventi calamitosi delle passate settimane, ai fondi Agea, passando per le buone pratiche agricole e l’importanza della #Sicurezza sui luoghi di lavoro, della #Formazione (Patentino fitosanitario), e delle #Assicurazioni agricole. Quale futuro per l’agricoltura di precisione e che grado di incisività assumeranno le istituzioni provinciali e gli Enti locali per agevolarla? Rendere accessibile e vantaggioso investire in un nuovo paradigma di agricoltura, per esempio, potrebbe arginare l’assalto selvaggio all’occupazione cementifera di suolo, e di quel business energetico in teoria dispensatore di sostenibilità, ma forse poco eterodiretto?

