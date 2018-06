Graffiti sui vagoni, arrestato 34enne a Foggia

Di:

Foggia, 25 giugno 2018. Nell’ambito di una vasta e pianificata attività di prevenzione e repressione di reati in danno di Rete Ferroviaria Italiana e Trenitalia, con particolare riguardo all’imbrattamento delle carrozze in sosta sugli ultimi binari dello scalo ferroviario, che causano ingenti danni all’intero comparto per il ripristino delle carrozze, oltre ai disagi connessi al non utilizzo di interi convogli imbrattati, coordinata dal Compartimento Polizia Ferroviaria per la Puglia, la Basilicata ed il Molise, alle ore 17.00 del 24 giugno 2018, è giunta una segnalazione agli agenti della Polizia Ferroviaria di Foggia, di una persona che, nei pressi del binario 15 dello scalo, era intento a imbrattare (c.d. graffiti) due vagoni del treno regionale fermo sul binario.

Questo personale, si portava immediatamente sul posto notando una persona di sesso maschile, ancora intenta ad imbrattare i vagoni che, alla vista degli agenti, si dava a precipitosa fuga oltrepassando l’intero fascio di binari e scavalcando la recinzione dell’ex consorzio agrario cercando di far perdere le proprie tracce.

Prontamente inseguito, dagli operatori, che non lo perdevano mai di vista, veniva raggiunto dopo una fuga di circa tre chilometri, all’altezza del cimitero cittadino, ma opponeva viva resistenza cercando di guadagnare l’impunità e, nonostante la reazione violenta, che causava lesioni all’operatore intervenuto giudicate guaribili in 10 giorni s.c., è stato bloccato e messo in sicurezza.

L’autore dei fatti, identificato in Vincenzo Calderisi, di 34 anni, con diversi pregiudizi di Polizia specifici, veniva tratto in arresto per i reati di imbrattamento e deturpamento di cose altrui, nonché resistenza e lesioni a P.U. mentre il materiale utilizzato per imbrattare i vagoni, veniva sottoposto a sequestro.

Esperite le incombenze di rito, l’arrestato così come disposto dal P.M. di turno, è stato collocato nell’abitazione della madre in regime di arresti domiciliari e messo a disposizione dell’A.G. competente.