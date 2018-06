Manfredonia. “Effettuata la pulizia straordinaria delle spiagge”

“Nello spirito dell’interesse primario del servizio alla cittadinanza, il Comune di Manfredonia e l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale si sono incontrati più volte e ritengo che possano considerarsi risolte definitivamente le problematiche che avevano causato ritardo nella pulizia degli arenili sipontini, perciò ringrazio il presidente Ugo Patroni Griffi. Evidenzio, infine, l’impegno profuso dal nostro sindaco Angelo Riccardi, in perfetta sintonia con l’assessorato all’Ambiente da me guidato, per cercare e trovare la migliore soluzione possibile. E ringrazio anche l’assessora alle Attività produttive, Dorella Zammarano, che ha preso parte all’ultimo incontro con l’Autorità portuale, fornendo il proprio importante contributo”, conclude l’assessora all’Ambiente della città di Manfredonia.

Matteo Fidanza

Ufficio Stampa – Città di Manfredonia