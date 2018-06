Manfredonia. Selezione per conferimento dirigente “Lavori pubblici e autorizzazioni ambientali”

Di:

Manfredonia, 25 giugno 2018. Con recente atto del Comune di Manfredonia, è stato espresso atto di indirizzo per l’avvio della procedura di evidenza pubblica della selezione comparativa, ai sensi dell’art.110 – comma 1 – del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. per il conferimento di incarico a tempo determinato con contratto di diritto privato per la copertura del posto di Dirigente del 5° Settore “Lavori pubblici e Autorizzazioni Ambientali” nelle more della conclusione concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno del posto di “Dirigente Settore Economico- Finanziario ex Bilancio e Patrimonio” con relativa assunzione del vincitore.

E’ stato demandato al Dirigente del Settore “Gestione Risorse Umane” gli adempimenti relativi all’indizione della procedura di cui sopra secondo le direttive riportate (..) e fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco.

E’ stato dato atto che l’individuazione del soggetto a cui conferire l’incarico dirigenziale avviene per scelta del Sindaco sulla base della valutazione dei curriculum presentati dai concorrenti e dall’esito del colloquio.

Il contratto di lavoro a tempo determinato eventualmente stipulato a seguito della selezione, non potrà in alcun caso essere trasformato in contratto a tempo indeterminato in conformità a quanto previsto dagli artt. 35 e 36 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Con successiva determinazione del Responsabile del Settore Gestione Risorse Umane si procederà alla quantificazione e impegno di spesa.

Atto integrale

n123 del 20062018