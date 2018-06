Manfredonia, stabiliti corrispettivi per concessione loculi assegnati dal Comune (ATTO)

Di:

Manfredonia, 25 giugno 2018. Con recente atto del Comune di Manfredonia, è stato preso atto della spesa sostenuta per i lavori di “Ristrutturazione della scala esistente di accesso al primo piano della Tomba Santa Chiara e per la costruzione di una nuova tomba nella zona di ampliamento cimiteriale su area in concessione del Comune di Manfredonia al Terzo Ordine Francescano” è di € 2.740.000,00 comprensiva degli oneri per la sicurezza e € 699.160,00 per spese generali per complessivi € 3.431.160,00 come da documenti allegati alla nota di trasmissione del legale rappresentante della fraternità francescana del 03/11/2017 al prot. comunale n. 39374 e attestato dal direttore dei lavori ing. Matteo Renzullo, ai sensi di legge.

E’ stato stabilito, in relazione al presente provvedimento, a quanto previsto dall’art. 10 del richiamato contratto di Rep. n. 9491 del 12/01/2015 che i corrispettivi per la concessione dei loculi assegnati dal Comune sono così determinati:

LOCULI CANONE

Loculo 1^ fila € 2.170,00

Loculo 2^ fila € 2.614,00

Loculo 3^ fila € 2.614,00

Loculo 4^ fila € 2.170,00

Loculo 5^ fila € 1.801,00

Costo medio del loculo €11.368,00/5= € 2.273,60

