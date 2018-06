Meteo Puglia: nuovo peggioramento nella giornata

Di:

Bari. Bari Meteo: Un nuovo impulso instabile giungerà sulle nostre regioni di Sud-Est nel corso della giornata. Nubi irregolari a prevalente carattere stratiforme si alterneranno a schiarite. Al pomeriggio nubi più consistenti in sviluppo su Appennino, Murge e Puglia ionica con locali piovaschi o isolati temporali. Nuvoloso con qualche pioggia sui rilievi molisani. Tra sera e notte peggiora sul Salento con piogge sparse in risalita dal Mar Ionio. Temperature in lieve aumento nei valori massimi. Ventilazione in rinforzo dai quadranti settentrionali, mare Adriatico tendente a mosso, poco mosso lo Ionio.

Martedì 26 Giugno

Spiccata variabilità sul Sud-Est con rovesci intermittenti alternati a pause asciutte

MARTEDI’: giornata all’insegna della spiccata variabilità sulle nostre regioni di Sud-Est. Schiarite si alterneranno a nubi sparse tra Puglia, Basilicata e Molise con piovaschi intermittenti o locali temporali. Temperature in generale diminuzione nei valori massimi. Ventilazione in rinforzo dai quadranti nord-occidentali. Mare Adriatico tendente a molto mosso, mosso lo Ionio.

Mercoledì 27 Giugno

Ancora variabilità fino al pomeriggio, migliora dalla sera

MERCOLEDI’: Nello specifico su Daunia, murge e litorale adriatico settentrionale giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; su Tavoliere, litorale adriatico meridionale, litorale ionico e Salento nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. Temperature minime stabili, con estremi di 19°C; massime in aumento, con punte di 29°C. Venti moderati settentrionali in rotazione ai quadranti nord-occidentali; molto deboli settentrionali in attenuazione in quota. Zero termico nell’intorno di 3200 metri. Basso Adriatico e Canale d’Otranto da mosso a molto mosso.