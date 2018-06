Di:

Le questioni riguardanti il toponimo “Pedemonte” (ovvero “Macchia”), ancor oggi, hanno grossa rilevanza per la “vita” della comunità sipontina, per cui vale la pena soffermarsi sulla sua localizzazione e sulla attuale ubicazione e denominazione

Le prime notizie storiche che portano a considerare la promicuità dei territori di Macchia, tra la comuntà sipontina e quella di Monte S.Angelo, si rilevano, da quanto ci è dato finora sapere, sin dal 1160, quando, in un documento del “Regesto di S.Leonardo di Siponto”, si ha Torosindo, figlio di Gaderisio “presbiterio Iaquinto”, il quale in presenza del giudice Cleope dichiara di avere delle piante di ulivi in “comune” con Felice, suo fratello, in “pede de monte”. Il chiuseto confina con quello di Sicone di Accio di Siponto. Al chiuseto è interessato Sassone, oblato di S. Leonardo della Matina (o di Siponto).

Nel “Quaternus” di Federico II, datato 1249-1250, si ha una vigna in “Pedemonte iuxta vinea iudicis Iohannis”.

Ma c’è di più; nel documento datato 3 novembre 1277, re Carlo d’Angiò dà ordine a mastro Giordano di utilizzare degli uomini per la costruzione delle mura nella città di Manfredonia, ed in particolare “…etiam de Manfridonia quam de Pedemonte et terriis aliis vicinis manipulos 50”.

Ed ancora, nel documento del 1279, per delle opere murarie da effettuarsi in Manfredonia, vi è ordine reale di estrarre calce da “Pedemonte”.

Indubbiamente, vi è una comunità di vita, di attività lavorative, di domicilio e quanto altro che pone un insediamento urbano in diretto collegamento coll’altro.

Dalle notizie finora raccolte, si rileva che al toponimo corrisponde un territorio con presenza di chiuseti e vigneti (“olivettata” eccome!), ma anche di roccia, onde estrarre pietre per le fornaci di calce.

In un primo tempo, quindi, abbiamo un toponimo, “Pedemonte”, che, con l’analisi dei documenti esaminati, possiamo individuare nell’attuale Macchia, per la sua stessa conformazione, posta sotto il monte, e per il fatto che si trova “vicino Manfredonia”.

Ma andiamo avanti. In due documenti sempre del “Regesto”, rispettivamente, del 1311 e 1394, riscontriamo prima Teobaldo, abitante di Manfredonia, figlio di mastro Francesco de Predemonte, proprietario di una casa e, successivamente, abbiamo il defunto Clemente de Pedemonte proprietario di una casa “palatiata”, contigua ad altra “terranea” in “ruga qd. Iudicis Angeli de Benedicti”; tutte le case, naturalmente, si ritrovano in Manfredonia.

La provenienza di questi signori che si dichiarano di “Pedemonte” induce a credere che lo stesso sito sia abitato da tempo (come si è già visto), con la presenza anche di edifici sacri, come è dato rilevare, nel 1310, con “archipresbiter S.Maria de Pedemonte”, nel 1325 con “Nicolaus de S. Maria”, e nel 1404 con il canonico Bartolomeo di Piedimonte, presente nell’atto di fondazione del monastero di S.Chiara a Monte S.Angelo.

Non solo; ma gli stessi abitanti eleggono come proprio luogo di dimora, oltre che Manfredonia, anche Foggia: “Benedictus de Balsamo de Pedemonte, locumetenens et prothonotarii colleteralis consiliarii”(1485).

Ora, trattandosi di un luogo più o meno pianeggiante, ma con la presenza di costoloni di roccia, alle falde della montagna, la configurazione del toponimo “Pedemonte” nell’attuale Macchia è più che evidente.

Ed in questa convinzione ci soccorre pure il Cavaglieri (sec. XVII), il quale scrive:” Il Monastero di S.Maria Maddalena nel villaggio pur hoggi distrutto di S.Giorgio a Pedimonte”.

L’Angelillis, infine, non può fare a meno di riportare: “S. Maria Maddalena in S.Simeone e S.Giorgio a Pedemonte… via pubblica di S. Simeone che da Manfredonia menava a Monte”.

Entrando ancor più nel vivo delle fonti documentarie si ha:

“Il Venerabile Monastero di S.Benedetto dell’Ill.ma Città di Manfredonia paga a detta città ogni venti nove di settembre annui carlini otto, e grana sette, e mezzo … sopra una loro possessione di vigne e d’olive, sita e posta all’ incontro di S.Maria della Pace, ed è contigua ad una possessione delli signori de Tontoli, quale possessione di dette Rev. Monache fu del qm. Tommaso Cessa,”.(sec. XVIII).

“Possiede il convento versure diece di terra seminatoria con una Torre in mezzo chiamata del Grillo, che confinano con le terre dette Scazzamuriello, oggi anche del convrnto, e con le terre di Gioseppe Rossi, le medesime pervenute al convento per l’annui docati 25 con capitale di docati 250, che dovea Carlo Cessa, quali terre furono apprezzate, et comprate dal convento per docati 200 che il convento li fece buoni per quello che dovea havere da detto Cessa, havendo l’altri docati cinquanta dovuti alla somma di detti docati 250, affrancati conforme appare detta compra per not. Domenico Marrera 1677”.

“Possede anche il convento alcune terre contigue con le sopradette terre, e si chiamano le terre di Scazzamorelli / l’altri docati 50 stanno applicati al parco del Spagnuolo ut hic fol. 157/.

Vi è una cisterna sita nell’estremità della macera della Possessione di Scazzamurrello del sig. Saverio Florio, e propriamente in mezzo alla via pubblica tra detta possessione e lo giardino del nostro convento; Qual cisterna è stata ben considerata, e determinata esserci del nostro Con-vento, il quale l’ha risarcita, benché l’avesse pretesa il sudetto sig. Florio. Al quale (per la buona corrispondenza, che passa tra lo convento, e sua casa) si è conceduto gratis di tirarsi per dentro lo sudetto (…) territorio un canale di aqqua per inaffiare la sua possessione, e per tal nostra graziosa concessione se si è fatto pubblico istrumento rogato per notar Domenico Prencipe a’ 22 aprile 1737 et le condizioni e patti che per causa di detto canale conceduto, non sia pregiudicato lo con-vento dell’antica possessione di detta cisterna, la quale havendo avuto bisogno di aqqua sia lecito in caso che o esso sig. Florio, il quale possa anche abolirsi, e levarsi ad arbitrio del convento, in caso che esso sig. Florio, o li suoi successori non si mantenessero più nella terra (in ) buona corri-spondenza, o pure per causa di detto canale pretendarsene asserirsi qualche indebito in su la detta nostra cisterna sia in detta via pubblica e propriamente due palmi distanti dalla voltata di basso della macera di esso sig. Florio. Ed in esso istrumento stà inserita la Pianta sì del sudetto nostro territorio, in Scazzamurrello, sì di detta Cisterna, e Macerato”.

“Possiede il Convento una vigna di venticinque pezzi con luoghi seminatorij ed un orto sito, e posta detta vigna sotto Monte, l’orto stà a pontone delle falde della Montagna dalla parte del Vallone confine li beni di Pascale di Monte, che furono di Carlo Cessa e confine li beni di S.Maria e chiesa di Pulsano; ed havendo avuto il Convento lite con la Principessa di Monte, si determinò che tutto quel luogo sin dove si fa il Pagliaro per guardare la vigna, fusse del Convento e vi furono duoi esperti, cioè Lonardo Prencipe e Benedetto Massamuro e si fé l’istrumento con la dichiarat-tione de’ confini con obligarsi il Convento di più a celebrare quolibet anno un Anniversario per detta Principessa Gerace. Conforme il tutto appare per me Notaro di Monte Sant’Angelo, nel mese di decembre 1676 e stallone fol. 104.

Hoggi le terre seminatorie e l’orto le tiene Paolo di Bari, si desse litigare”.

Paolo Capuano paga censo enfiteutico al convento di S.Domenico di Manfredonia, sopra un luogo di Macchia, la chiusa della Stregara (sec. XVIII).

Ed i toponimi sopra riportati sono ancora presenti nella località di Macchia.

Da quanto esaminato si può concludere che, almeno nei tempi passati (lontani e non), ci sarà pure stata “promiscuità” di territori, ma indubbiamente vi è stato un legame di attività e di interessi, ovvero un consorzio umano-operativo, uno stare assieme che segna indissolubilmente il destino e la vita degli uomini.

E si possono ancora tenere distinte e separate, e qualche volta pure con fare minaccioso o con sopraffazione (specie con i feudatari Grimaldi, baroni, “utili padroni” di Monte S.Angelo, con i canonici e con gli amministratori locali), queste comunità demografiche?

Per maggiori approfondimenti, per quanto attiene l’interessamento dell’Università sipontina alla zona chiamata Macchia (prima Pedemonte) si consiglia la lettura: delle vertenze tra l’arcivescovo Rivera e gli “utili padroni” di Monte S.Angelo, delle “Platee” del Reale Convento di S.Maria Maddalena della Città di Manfredonia, dei documenti depositati presso l’Archivio Storico della Città di Manfredonia ( Classe 9: Cause-liti-conflitti riguardanti l’amministrazione comunale ), cartella 3 (1809-1829) che trattano: “Lite tra l’Università di Manfredonia e quella di Monte S.Angelo per la rivendicazione dell’agro ex-feudale di Monte S.Angelo (1809-1828). Memoria storica sulla feudalità del territorio – memoria del Comune di Manfredonia ai consiglieri di Capitanata (8.12.1817). Provvedimenti emessi dal Consiglio di Intendenza di Capitanata- memoria a favore del Comune di Manfredonia S.E. Intendente Biase Zurlo (1817). Produzione a favore del Municipio di Manfredonia sulla rivendicazione dell’usurpazione del territorio ex-feudale fatta da Monte S.Angelo, ecc.”, delle delibere decurionali e consiliari di epoca borbonica e regno unitario, di G.Tancredi (vertenze varie), ecc.

Ed allora, se si sono determinate le varie pertinenze in base al numero degli abitanti (Monte S.Angelo: 10.496; Manfredonia: 4.104) (sic!) ed agli animali ivi esistenti (sic!), agli inizi del 1800, allora dovremmo riconsiderare il tutto in base al numero degli abitanti attualmente esistenti (rapporto 1/5)?

Per maggiore precisione, annotiamo che, nel dicembre 1817, la popolazione del comune di Monte S.Angelo, di 11.145 abitanti, era così suddivisa: possidenti 29, impiegati ed arti liberali 257, preti 37, frati 11, monache 20, contadini 4800 (oltre le donne, naturalmente, altrimenti i conti non tornano), artisti e domestici 813, mendici 907, di cui maschi 442, femmine 465 (circa 1 mendicante ogni 2 famiglie), migranti 9 (G.Tancredi, Folclore…, p. 285).

Si sono modificate le norme del Regno unitario, si sono annullate le norme del regime fascista e non si possono rivedere o annullare le norme del periodo borbonico (in questo caso solo determinazioni di commissioni del 1810 e 1813, subito a ridosso della Restaurazione)?

In conclusione, l’appartenenza del territorio di Macchia (ex Pedemonte), oggi, verrebbe visto esclusivamente in funzione della sua avvenuta industrializzazione (ed ai danni che essa ha arrecato), cercando di esimersi dalle relative responsabilità amministrative (il tutto nasceva a 18 km. dal centro abitato-Monte S.Angelo-. e “nessun nocumento arreca alla popolazione”; quella di Macchia non contava, senza parlare di quell’ “altra” posta ora a poche centinaia di metri).

E vi è pure chi definisce “sciocchezze” le contestazioni (50 anni fa) contro l’insediamento del IV Centro Petrolchimico (poi Enichem), prima, e della sua nociva esistenza, dopo, vero nocciolo della questione per l’area di sua pertinenza, il comune di Monte S.Angelo, appunto, a confine con Macchia, o Macchia stessa, senza cognizione di causa. E vorrebbe farsi forte delle stesse “sciocchezze”?

Senza parlare, poi, del tono, a dir poco, “insensato” (le cose vanno raccontate con “vis” veritiera) di altri, che fa sorridere: “Manfredonia non volle che le fosse assegnata la piana di Macchia fino al torrente Varcaro”(sic!)

Il problema di fondo è l’uso che si vuol fare ancora di quel territorio. Qui non stiamo trattando né della “porta” e né della “finestra” del Gargano (qualcuno – il Parco- vi comprende anche Monte Aquilone, ovvero S.Leonardo di Siponto), qui si tratta del rispetto della gente (e della propria gente, se Monticchio “sarebbe… mezza Monte S.Angelo”), non si possono fare i propri comodi, meglio dire, “ dubbi interessi”, a “nocumento” di una popolazione che ha avuto la “fortuna” di avere le proprie abitazioni confinanti (a pochissimi metri) con un “mostro” che si vorrebbe far ridivivere, per le golose entrate tributarie comunali (voci di popolo… “garganico”). Il resto, solo sproloqui, di cui è ricca una certa letteratura cosiddetta “Garganica”.

Tanto è; ci volevamo fare i “fatti nostri”, purtroppo dei “sapientoni” ci hanno tirato per i capelli; ed allora: “voi avanti e noi dietro”, a scrivere di Storia, però, e non di “sciocchezze”.

A cura di Pasquale Ognissanti (Archivio Storico Sipontino)