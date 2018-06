Presentazione nuovo Staff Tecnico Audace Cerignola

Di:

Cerignola, 25 giugno 2018. La S.S.D. Audace Cerignola ufficializza lo staff tecnico per la stagione sportiva 2018/2019.

Il club del presidente Nicola Grieco sarà impegnato per il secondo anno consecutivo nel campionato di Serie D. Presenti, in conferenza stampa, in rappresentanza della società: i dirigenti Angelo Angiolino (responsabile per le Relazioni Esterne), Francesco Matera (confermato alla guida del Settore Giovanile), Marco Santopaolo (confermato Segretario Generale), Francesco Dibiase (confermato Team Manager) e Francesco Zagaria (al fianco dell’Avv. Valentina Vasciaveo nella gestione dell’Ufficio Stampa, Comunicazione e Marketing).

A comporre l’organigramma tecnico saranno:

DINO BITETTO (ALLENATORE)

Bitetto, barese, 59 anni, da calciatore, ha disputato ben cinque stagioni in Serie B con le maglie di Bari e Cavese totalizzando 97 presenze ed 1 gol, smettendo di giocare a soli 24 anni per un brutto infortunio al ginocchio. Comincia la propria carriera di tecnico nelle giovanili del Bari. Nel corso degli anni ha allenato nell’ordine: Vigor Trani, Molfetta, Bisceglie, Castrovillari, Barletta, Fidelis Andria, Catanzaro, Frosinone, Manfredonia, Monopoli, Giulianova, L’Aquila, Melfi, Ischia, Melfi e Cavese. Oltre ad aver vinto diversi campionati dilettantistici, storica è la doppia promozione conquistata a Manfredonia, dalla D alla C2, dalla C2 alla C1 (stagioni 2003/2004-2004/2005) così come storica è la promozione del Melfi, nella stagione 2013/2014, dalla Seconda alla Prima Divisione. Nella stagione successiva ottiene la qualificazione in Tim Cup con un gruppo composto prevalentemente da giovani calciatori alla prima esperienza nel mondo professionistico. Altra importante promozione targata Bitetto, dalla C2 alla C1, alla guida tecnica del Giulianova, nella stagione 2008/2009. Nell’ultima stagione, sulla panchina della Cavese, conquista il secondo posto nel gir. H di Serie D, superando proprio l’Audace nella semifinale play-off e vincendo i play-off di girone contro il Taranto (successo importante ai fini della graduatoria ripescaggi in Serie C che vede i metelliani al primo posto della stessa);

ANDREA DESTINO (ALLENATORE IN SECONDA E MATCH ANALYST)

Da sempre nello staff del tecnico barese Bitetto, Destino, nella passata stagione, ha ricoperto il ruolo di allenatore del Melfi nel campionato di Eccellenza Lucana dove ha conquistato il quarto posto, perdendo la finale play-off regionale contro il Soccer Lagonegro solo dopo i calci di rigore;

PASQUALE SEPE (PREPARATORE FISICO)

Fedelissimo di mister Bitetto, Sepe lo scorso anno ha ricoperto il ruolo di preparatore fisico della Cavese nel campionato di Serie D gir. H;

ANTONIO CAGNAZZO (ALLENATORE DEI PORTIERI)

Da calciatore per nove anni ha difeso la porta gialloblù. Cagnazzo si appresta a vivere la quinta stagione da allenatore dei portieri dell’Audace Cerignola, la quarta della risalita segnata dalla gestione Grieco.

Cerignola, 25/06/2018

L’Ufficio Stampa e Comunicazione