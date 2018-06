San Severo non soffrirà più a causa della pioggia

Di:

”Stiamo lavorando già da tempo, per eliminare i disagi provocati dalla pioggia, perché la subiamo tutti. L’Amministrazione comunale, dopo le obbligatorie procedure tecnico-amministrative, entro pochi mesi, avvierà i lavori per la realizzazione del primo lotto della cosiddetta “fogna bianca”, grazie allo stanziamento regionale di 7 milioni di euro. Nessun’altra amministrazione era riuscita ad arrivare a quest’obiettivo di civiltà e modernità. Inoltre, stiamo provando ad ottenere, perseguendo la strada dei finanziamenti europei, altri 3 milioni di euro per ampliare la rete che servirà a raccogliere le acque piovane, che è ferma, praticamente, dal 1953 (tranne un brevissimo tratto realizzato su via Foggia). Far partire questo e altri cantieri, è stato sempre uno dei punti principali del nostro programma elettorale.

Possiamo dire con spirito di servizio, che aver ottenuto un risultato simile a beneficio di tutti i sanseveresi, ci gratifica per il lavoro svolto e quello che continueremo a svolgere.

La “fogna bianca”, sarà quell’opera che la città non poteva più attendere. L’Amministrazione sta lavorando in proiezione futura affinché si possa arrivare a completare tutta la città. Questo sarà il passo successivo. Intanto, risolveremo il problema in tutte le zone più critiche della città: stanno per terminare danni e disagi”.

Vicesindaco di San Severo, Francesco Sderlenga