Sky “Foggia – Oddo, c’è l’accordo”

Foggia, 25 giugno 2018. Il nuovo allenatore del Foggia sarà Massimo Oddo, ex tecnico di Udinese e Pescara.

La firma del contratto è prevista stamani.

Massimo Oddo, ex calciatore, ha allenato la squadra Primavera del Pescara, la prima squadra del Pescara, e l’Udinese al posto dell’esonerato Luigi Delneri.

“Al debutto perde con il Napoli per 0-1, mentre la prima vittoria arriva il 30 novembre in Coppa Italia contro il Perugia per 8-3. Terminato il mese di dicembre con 5 vittorie consecutive, nei mesi successivi le cose peggiorano e tra febbraio e aprile colleziona 11 sconfitte di fila, stabilendo così un nuovo primato negativo per la società friulana (quello precedente era di 7). Il 24 aprile 2018 viene esonerato, anche a causa del forte rischio retrocessione a sole quattro giornate dal termine del campionato. Sarà poi sostituito da Igor Tudor”.