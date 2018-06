Torna “Rosati in terra di Puglia”

Di:

Bari. L’inizio dell’estate rappresenta la rivincita di un vino unico dal gusto morbido e il profumo delicato. In corso Regina Elena, traversa di corso Vittorio Emanuele, “la strada lergh” come la chiamano a Trani, si terrà: “Rosati in terra di Puglia”. Dopo il successo dell’edizione dello scorso anno, sabato 30 giugno, alle ore 20, torna l’appuntamento dedicato alla degustazione di vini rosati, tutti di origine pugliese.

Ben 14 saranno le cantine che trasmetteranno la versatilità e il gusto tipico dei vini rosati: Antica Enotria Organic Wines, Cantele Winery, Cantina Tramin, Cantine Polvanera, Cantine Rivera, Colli della Murgia, Garano Vigneti e Cantine, Giancarlo Ceci Agrinatura, Giovanni Wines, Tormaresca, Torrevento e Villa Schinosa.

Tutte metteranno a disposizione i loro vini da degustare acquistando in prevendita, o sul posto, un ticket contenente 5 tagliandi vino e un calice in omaggio, al costo di soli 10 euro. E se il vino non dovesse bastare, sarà presente anche un’area food curata da uno chef che preparerà due piatti tipici della tradizione locale: deliziose alici fritte e cavatelli con le cozze.

Accompagneranno il momento festoso la tribute band del grande Rino Gaetano, “Giù le mani dalla zia”, e la musica del cantante e dj Nicola Landriscina.

Ad impreziosire l’iniziativa lo sponsor Michelittica, azienda di commercio all’ingrosso e al dettaglio di prodotti ittici. L’appuntamento è realizzato in collaborazione con Ideando adv – Agenzia di Comunicazione, “La Bottega del Vino” dei fratelli Di Lernia, commercianti tranesi che lo scorso anno hanno festeggiato i 60 anni d’attività e Marluna Service, azienda specializzata in noleggio e realizzazione di scenografie e allestimenti, con il patrocinio del Comune di Trani.