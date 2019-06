Anziana di San Giovanni Rotondo accusata di truffa immobiliare: rinvio in Appello

Di:

Roma, 25 giugno 2019. ”All’udienza del (..) novembre 2018 il procedimento sia stato trattato in orario antecedente (lettura del dispositivo alle 10.05) rispetto a quello indicato (ore 11.00) all’udienza di rinvio. Siffatta anticipata trattazione, alla quale il difensore di fiducia non è comparso, dandosi atto della sua presenza – con annotazione a margine del verbale – solo all’ora fissata, integra, all’evidenza, un’ipotesi di nullità assoluta”.

Con recente sentenza, i magistrati della Corte di Cassazione di Roma hanno annullato con rinvio una sentenza della Corte d’Appello di Bari impugnata dal legale di una 87enne di San Giovanni Rotondo, che aveva confermato la decisione del Tribunale di Foggia del luglio 2017, “con la quale è stata affermata la responsabilità penale di A.S. in ordine ai reati di falso per induzione in atto pubblico e truffa, oltre statuizioni accessorie”.

La Corte di Cassazione ha stabilito l’annulamento con rinvio della sentenza della Corte d’Appello, “non essendo ancora maturato il termine di prescrizione, in conseguenza delle numerose sospensioni determinate da istanze di rinvio e non essendosi, pertanto, determinata una causa estintiva del reato che prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza “.

“ I fatti riguardano la produzione, nell’ambito della procedura di allineamento della banca dati censuaria e cartografica avviata, con richiesta del (..) novembre 2011, presso l’Agenzia del Territorio, ufficio provinciale di Foggia, di copia di un atto pubblico di compravendita immobiliare, effettivamente rogato e relativo ad altra particella catastale di cui veniva immutato il numero, con conseguente modifica dell’intestazione della predetta particella; la falsa attestazione della proprietà della stessa particella nel successivo atto di alienazione, con conseguente falsità per induzione; il fraudolento trasferimento a (…), figlio dell’imputata, della stessa unità immobiliare, con conseguente danno per gli effettivi proprietari, che l’avevano già acquisita per usucapione, come riconosciuto nel decreto del 10 maggio 2010 del Tribunale di Foggia“.

“Contro la sentenza ha proposto ricorso l’imputata, per mezzo del difensore, avv.to Giovanni Augello, articolano quattro motivi”.

