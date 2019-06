Ase: “Sostituzione del mastello per cause non imputabili a operatori aziendali costerà 5 e 4 euro”

Di:

Manfredonia, 25 giugno 2019. In relazione alle innumerevoli istanze pervenute negli ultimi tempi da parte di cittadini/utenti, intese a richiedere la sostituzione di mastelli per la raccolta differenziata dei rifiuti “porta a porta” di varia tipologia, a seguito di rottura, danneggiamento, smarrimento, furto, etc., l’Azienda Servizi Ecologici S.p.A di Manfredonia ha ritenuto necessario ancorchè indispensabile, dover meglio disciplinare la materia relativa alla dotazione delle attrezzature. Nello specifico, per le sostituzioni di mastelli, richieste a causa di smarrimento, furto, danneggiamento e/o rottura non imputabile agli operatori aziendali, verrà richiesto all’utente un contributo economico a parziale copertura delle spese di acquisto sopportate da A.S.E. S.p.A. Pertanto, per doverosa e corretta informazione, A.S.E. S.p.A. avvisa tutti i cittadini/utenti che, a decorrere dal prossimo 1° luglio 2019, la sostituzione dei mastelli avverrà solo ed esclusivamente previo esibizione al personale incaricato, della ricevuta di avvenuto versamento della somma di € 5,00, relativamente a ciascun mastello richiesto da 40 litri e di € 4,00, relativamente a ciascun mastello richiesto da 20/25 litri. A tale scopo, è attivo il conto corrente postale dedicato n. 1046565501 – IBAN IT71W0760115700001046565501, intestato a: Azienda Servizi Ecologici S.p.A. – Manfredonia (Fg). Confidiamo nella massima collaborazione da parte di tutti i cittadini/utenti. Per informazioni e contatti: numero verde 800724590 da telefono fisso o 0884532965 da cellulare. Manfredonia, 25 giugno 2019 L’Amministratore Unico Geom. Francesco Barbone

(fonte: ilsipontino)