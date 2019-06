CIS per la Capitanata, 43 progetti per 320 milioni da utilizzare

Di:

Contratto istituzionale di Sviluppo (CIS) per la Capitanata approvato ieri sera dal Governo del premier Conte.

43 progetti per 320 milioni da utilizzare in diversi settori, dal turismo alle integrazioni sociali alle iniziative culturali come quelle relative al sito di Faragola di Ascoli Satriano.

Obiettivo: far ripartire l’economia della Puglia con una serie di contratti immediatamente cantierabili.

A metà luglio, il premier Conte sarà a Foggia per ufficializzare l’avvenuta intesa che inoltre mira “ad ampliare ancor di più le opportunità coinvolgendo i vari ministeri e la Regione Puglia” come si precisa da Palazzo Chigi.

Anche da Bari arriva intanto la disponibilità a cofinanziare i progetti nell’ottica di “accrescere l’economia del territorio della provincia di Foggia”.

CIS CAPITANATA, FURORE (M5S): DA GOVERNO CONTE IMPEGNO STRAORDINARIO PER IL TERRITORIO

“Gli investimenti messi in campo dal governo rappresentano una svolta per la Capitanata. Ringraziamo il Presidente del Consiglio Conte e il Ministro Barbara Lezzi per il loro impegno. Questi stanziamenti sono solo l’inizio ed il M5S è al lavoro per ridare un futuro al territorio. Ora tocca alle amministrazioni locali fare la propria parte per non disperdere quanto di buono arriva da Roma, noi come sempre vigileremo e sproneremo. Il Movimento 5 Stelle è al lavoro per lo sviluppo sostenibile della Puglia e per la creazione di posti di lavoro stabili. Queste risorse si andranno ad

aggiungere ad altri fondi nazionali e ai fondi europei, e contribuiranno al rilancio del territorio. Grazie al governo del Cambiamento la Provincia di Foggia è adesso al centro dell’azione governativa. E di questo ne siamo orgogliosi”, così in una nota l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Mario Furore.

A cura di Daniela Iannuzzi