“Danza Puglia al Marina del Gargano”

A Manfredonia il ‘numero zero’ del format di evento UISP dedicato alle scuole di danza associate

Si terrà nell’incantevole cornice del Marina del Gargano – Porto Turistico di Manfredonia la tappa regionale di DANZA PUGLIA, manifestazione UISP interamente dedicata alle scuole di danza e di ginnastica artistica associate all’Ente.

In particolare, questa edizione dello spettacolo vedrà coinvolte le seguenti associazioni: Etoile, Fisioclinical, I Compari Spampanati, Mary J Style, My Dance, Numero Uno, Playa del Niño, Stelle della Daunia.

Il Comitato Regionale UISP, con il suo presidente Fabio Mariani, ha inteso dare riconoscimento al Comitato Territoriale di Manfredonia, premiando con una manifestazione di carattere regionale la vivacità che esso sta dimostrando.

Un format che è intenzione della UISP far diventare un vero e proprio evento itinerante, nella provincia di Foggia e non solo, aperto e dedicato a tutte le società e associazioni del settore che vorranno partecipare, previa affiliazione alla UISP.

DANZA PUGLIA, infatti, è una piccola ‘scommessa’ affidata al Comitato UISP di Manfredonia, fortemente voluto sul territorio sia per incentivare la pratica sportiva della danza sia per offrire alla città un momento artistico di svago e divertimento in un momento in cui la comunità sta soffrendo per la mancanza di momenti aggregativi.

“Un sentito ringraziamento va ai fratelli Gelsomino e alla proprietà del Marina del Gargano – ha commentato Orazio Falcone, presidente del Comitato Territoriale UISP –, per aver accolto la nostra proposta di manifestazione, intuendone le potenzialità. Grazie alle società del settore, nostre affiliate, per aver accolto positivamente la proposta e aver realizzato lo spettacolo. Al momento siamo di fronte ad un ‘numero zero’, ci stiamo impegnando per far diventare questo evento un momento fisso della programmazione del territorio. Non solo Manfredonia, ma almeno tutta la

provincia di Foggia”.

Appuntamento quindi a sabato 29 giugno, alle ore 21:00 presso il Marina del Gargano. L’ingresso è libero e gratuito per tutti coloro che vorranno assistere allo spettacolo.