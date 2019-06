Dedica d’amore di De Zerbi “Foggia è UNICA, categoria un dettaglio”

Di:

Dopo la mancata iscrizione del Foggia in serie C, l’ex tecnico Roberto De Zerbi ha espresso sui social tutto il suo amore per la maglia rossonera.

“Foggia è passione

Foggia è cuore

Foggia è pazzia

Foggia è depressione

Foggia è esaltazione

Foggia è gioia

Foggia è dolore

Foggia è eccesso

Foggia è amore

Foggia è rabbia

Foggia è orgoglio

Foggia è 70 mila biglietti richiesti

Foggia è 10 mila per un allenamento

Foggia è 5 mila al rientro da una trasferta

Foggia è tutto o niente

Foggia è Foggia

…UNICA

La categoria ? Un dettaglio

Il tempo non cancella i sentimenti

🔴⚫️ ♥️”. PIO E AMEDEO. …è che quando INCOMPETENZA E SUPERFICIALITÀ si incontrano è la FINE ! …oltre questo dolore e questo sconforto forse è MEGLIO COSÌ, passerà anche questo, e un giorno non troppo lontano ci ritroveremo ancora là…noi, in silenzio, continueremo a cercare chi ci possa volere bene…perchè il FOGGIA È NU SQUADRON e non molleremo mai