Donne perseguitate: due uomini violenti arrestati a Cerignola e Trinitapoli

Foggia. Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Cerignola hanno arrestato in flagranza di reato, a Cerignola e Trinitapoli, due uomini, di 48 e 42 anni, responsabili, in due distinte circostanze, rispettivamente dei reati di atti persecutori e maltrattamenti in famiglia.

Il primo, a Cerignola, è stato bloccato dai Carabinieri della locale Stazione dopo la disperata richiesta telefonica di intervento fatta al 112 dalla sua ex moglie, da mesi perseguitata, tormentata e minacciata di morte dall’uomo, che non voleva rassegnarsi alla fine della loro unione coniugale. I Carabinieri lo hanno bloccato ed identificato mentre, a bordo della sua autovettura, dopo l’ennesimo pedinamento, aveva affiancato l’auto della ex moglie. Condotto in caserma, è stato dichiarato in arresto per atti persecutori e, dopo le formalità di rito, su disposizione della Procura di Foggia, è stato sottoposto agli arresti domiciliari. A seguito della convalida dell’arresto, il GIP del Tribunale di Foggia ha disposto nei suoi confronti l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.

A Trinitapoli, invece, i militari della locale Stazione hanno arrestato in flagranza del reato di maltrattamenti in famiglia un 42enne che, nella propria abitazione, al culmine della ennesima lite, aveva aggredito dapprima verbalmente e poi fisicamente sua moglie, procurandole lesioni. La donna, dopo l’episodio, è corsa in caserma, dove ha raccontato ai Carabinieri anni di vessazioni, aggressioni e maltrattamenti subiti. Il 42enne è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari in un’altra abitazione, dove si trova tutt’ora sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, disposta nei suoi confronti dal GIP del Tribunale di Foggia che ha convalidato l’arresto.

I CONSIGLI DEI CARABINIERI (fonte: www.carabinieri.it)

Per difendersi da situazioni di abuso domestico è necessario prima di tutto imparare a riconoscere i comportamenti tipici dell’abusante. Occorre sapere che dalle ricerche condotte sulla problematica è emerso che, al contrario del pensiero comune, la violenza domestica non è sempre legata a patologie o al consumo cronico di sostanze alcoliche e di stupefacenti. I dati ci confermano che fra i casi sottoposti ad indagine solo il 10% degli abusanti era affetto da disturbi patologici e abusava normalmente di sostanze tossiche.

Chi commette ripetutamente azioni violente fra le mura domestiche di solito ha un unico obiettivo: desidera porre la sua vittima in uno stato di “sudditanza” perché vuole sentirsi potente e perché esercitare azioni di comando e di controllo su un membro della famiglia lo fa sentire appagato e sicuro di sé. I suoi comportamenti hanno sempre come unico scopo quello di controllare tutto il vissuto del partner per rafforzare il suo personale sentimento di potere; per raggiungere questo obiettivo sente che deve eliminare tutto ciò che potrà ostacolare il rafforzamento di questo senso di sicurezza. Di solito gli abusanti sono soggetti estremamente insicuri nella vita sociale, non hanno grandi possibilità di sfogo e relazioni sociali appaganti. Trovano più facile colpire gli appartenenti al nucleo familiare, soprattutto se i membri della famiglia hanno bisogno di loro per il sostentamento. Per fuggire dalla responsabilità delle proprie azioni, l’abusante tenta con qualunque mezzo di favorire l’oblio e il segreto perché vuole impedire che si creino attorno alla vittima relazioni sociali rassicuranti.

Nelle storie raccontate dalle vittime di violenza domestica, si apprende che la vittima nel tempo impara a “sopportare” eventi orribili, iniziando così a soffrire di problemi psichici che la spingono alla chiusura e ad una riduzione drastica della sua personale autostima ossia ad avere un atteggiamento eccessivamente critico verso se stessa e a sentirsi costantemente insoddisfatta delle proprie qualità.

Uscire da questo problema è possibile. Prima di tutto la vittima deve rendersi conto che quello che sta accadendo fra le mura domestiche è un reato. Per arrivare a questa consapevolezza deve osservare e analizzare quello che le accade attorno, imparare ad essere obiettiva e giudicante nei confronti di chi sta abusando.

In caso di violenza domestica è importante rompere l’isolamento e trovare il coraggio di parlare con qualcuno di ciò che avviene fra le mura domestiche. Ci si deve rivolgere alle Forze dell’Ordine oppure si può individuare una persona vicina con la quale si ha confidenza.

Nella fase critica è importante individuare testimoni, se ci sono dei referti in casa vanno portati dove ci si reca per sporgere denuncia.