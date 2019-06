Ezio Bosso incontra i media a Bari

Di:

Bari. Domani mercoledì 26 giugno alle ore 12.00 nella Sala di Jeso (Presidenza Regione Puglia, lungomare Nazario Sauro 33 Bari – I piano) Ezio Bosso incontra i media.

Il compositore a direttore d’Orchestra è in Puglia in occasione di Viandanti Festival, voluto e promosso dall’Assessorato all’Industria Turistica e Culturale della Regione Puglia, che farà tappa il 28 e 29 giugno 2019 tra Altamura e Santeramo in Colle, lungo il percorso della Via Appia, con un fitto programma di attività tra le quali il concerto di Bosso venerdì 28 ad Altamura.

Intervengono Loredana Capone, Assessore all’Industria Turistica e Culturale Regione Puglia e Aldo Patruno, Direttore dipartimento Cultura e Turismo Regione Puglia.