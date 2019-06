Frisani: chi abbandona l’Aula Consiliare non fa gli interessi della Città

Di:

Cerignola. “Basta con la politica dei comunicati e dei selfie, dei giochetti e dei tranelli studiati ad arte per il solo fine di danneggiare la città”

Con queste parole il Consigliere Comunale di maggioranza Ale Frisani denuncia la pochezza di contenuti, la poca consapevolezza del ruolo politico di alcuni consiglieri di opposizione che non perdono mai occasione per dimostrare lo scarso interesse per le questioni che interessano la Comunità Cittadina.

“Si producono comunicati stampa in quantità industriale, comunicati che nulla hanno a che vedere con il ruolo politico cui i consiglieri sono chiamati ad esercitare, comunicati inoltrati alle testate giornalistiche con tanto di selfie e sorrisini vuoti come vuota è la partecipazione in Consiglio Comunale.

Si preferisce abbandonare l’aula nel momento in cui si è chiamati a discutere ed approvare argomenti e interventi che interessano la città come quello di Via Plebiscito. I Consiglieri Comunali sono chiamati a discutere sul punto, a manifestare il proprio assenso o dissenso spiegandone le motivazioni, aprendo la discussione e partecipando con le dovute argomentazioni, casomai facendo delle proposte costruttive perché l’intervento urbanistico è volto ad apportare modifiche migliorative per la Città. Nessuna partecipazione alla discussione, nessuna argomentazione, nessun contenuto che possa colmare quel politico vuoto pneumatico che caratterizza la massima assise cittadina. Si scappa dall’aula, si fugge per non argomentare, per non discutere, per non dimostrare la propria incompetenza, per occultare quella miopia che rende incapace parte della nostra opposizione di esporsi su scelte importanti.

Conclude Frisani – I punti all’ordine del giorno portati in Consiglio Comunale riguardano sempre e comunque la città, i Consiglieri Comunali sono stati eletti per rappresentare la comunità, per amministrare, per approvare o non approvare… di certo no per abbandonare l’aula e fuggire. Il ruolo di Consigliere lo si esercita in Aula Consiliare non sui social”.