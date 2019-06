Manfredonia. Passaggio a livello “Pericolo tamponamento”

Di:

Manfredonia, 25 giugno 2019. ”Buongiorno StatoQuotidiano. Volevo fare una segnalazione SERIA la mattina mi trovo a fare tutti i giorni la statale 141 per le saline direzione Manfredonia quando si arriva all’altezza del passaggio a livello si crea una fila di auto e pullman di linea perché le sbarre (a mio pensiero) rimangono troppo tempo chiuse infatti si chiudono in contemporanea con quella di siponto. Ora il pericolo è che quando si rimane fermi alla curva contrassegnata sulla foto la macchine che provengono da Zapponeta (colpa anche della velocità) non si accorgono della fila e quindi il pericolo di tamponamento è estremamente alto.

Personalmente me la sono cavata gia un paio di volte: chiedo anche a voi di StatoQuotidiano di pubblicare questa mia richiesta di aiuto, e che qualcuno delle autorità di competenza prendesse

dei provvedimenti prima che qualcuno ci rimette le penne. Grazie ”.

(Lettera cittadino, Manfredonia 25 giugno 2019)