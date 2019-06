Manfredonia. “Tutto pronto per The Cage 2019”

Di:

Iniziato il countdown per l’edizione 2019 di The Cage Manfredonia, calcio 3vs3 nella gabbia. Al via venerdì 28 giugno con i gironi di qualificazione, nel pomeriggio di domenica 30 giugno la finale che decreterà quale squadra si aggiudicherà il primo premio: una settimana in Croazia per 5 persone.

Manfredonia, 25 GIUGNO 2019. “Anche i più grandi hanno iniziato da lì, tirando calci ad un pallone in mezzo ad una strada*”. E poi arriva lei, la Gabbia, ad aumentare la dose di adrenalina e di sano agonismo; ad avvicinare anche i più scettici ad uno sport, che si trasforma in spettacolo, che diventa evento. Ci siamo: da venerdì 28 a domenica 30 giugno, a Manfredonia la ‘Gabbia’ si aprirà, per offrire a tutti tre giorni di sport, passione, musica e tanto, tantissimo divertimento. Ci vediamo al Castello di Manfredonia, davanti al suo ingresso principale su Corso Manfredi, il cuore della città. L’appuntamento è per venerdì alle ore 10:00 in punto. Ad aprire il Torneo sarà la benedizione del campo a cura di don Alessandro Gambuto, parroco della Chiesa Stella Maris di

Manfredonia.

*I NUMERI DI THE CAGE *

Nei 3 giorni dell’evento verranno giocate complessivamente 30 partite, per un totale di oltre 16 ore di sport; 24 ore di musica, 8 ore fra musica e intrattenimento/spettacolo. 12 le squadre Senior iscritte, per un totale di 60 giocatori partecipanti, ai quali vanno aggiunti i 48 bambini del torneo junior, 6 arbitri Uisp.

*LO SPETTACOLO*

Per tutta la sua durata, The Cage 2019 sarà anche luogo di intrattenimento e spettacolo. Performances live di arte visiva di *Michele Red*, pillole di fitness e dimostrazione di percorsi di allenamento funzionale saranno oggetto della esibizione *Mfc Method – Body Art*, a cura del coach e personal trainer *Luciano Manfredi*; interverrà anche un gruppo di 6 skaters capeggiati da Giorgio Skate. Il tutto condito dalla musica, che farà da ‘fil-rouge’ per l’intera durata della manifestazione, grazie ai deejay *Miss Dalton* e *La Mnór*, servizio bar a cura di *Civico 5*, che si

ringrazia per la collaborazione.

*THE CAGE 2019 SEZIONE JUNIOR *

Prezioso e insostituibile il contributo delle associazioni sportive locali per la realizzazione della sezione *Junior*, un vero e proprio torneo nel torneo dedicato ai più piccoli, con ben 6 squadre iscritte.

*GIRONE A *

– *Manfredonia Calcio 1932*

– *PalaTomaiuolo Manfredonia*

– *G. Salvemini Manfredonia*

*GIRONE B*

– *Accademia Calcio*

– *Manfredonia C5*

– *Body Art*

*THE CAGE 2019 SEZIONE SENIOR *

La sezione *Senior* del Torneo è già Sold Out da circa una settimana, resta solo da assicurarsi un posto in prima fila per scoprire quale, fra le 12 squadre partecipanti, si aggiudicherà l’ambito Primo Premio: una vacanza da sogno di una settimana in Croazia!

*GIRONE A*

*TEAM GATTULLO – Cap. Antonio Lombardi*

*OK GOMME – Cap. Davide Totaro*

*BULBASAUR – Cap. Manuel Manfredi*

*GIRONE B*

*ARNOLD’S – Cap. Yuri Totaro*

*TRITTICO – Cap. Tommaso Fatone*

*MARCO SPORT – Cap. Michele Vaccarella*

*GIRONE C*

*GLI UNIVERSITARI – Cap. Nicola Colucci*

*MONTICCHIO UNITED – Cap. Marcello Ciliberti*

*RIONE CROCE – Cap. Matteo Giordano*

*GIRONE D*

*FOUR UNITED – Cap. Cosimo Troiano*

*HERTAVERNELLO – Cap. Pierpaolo Totaro*

*GLI SCAPPATI DI CASA – Cap. Alessandro Cognetti*

*IL PROGRAMMA DELLE GARE IN SINTESI *

*VENERDÌ MATTINA (SOLO JUNIOR)*

*JUNIOR* – I team saranno divisi in due gironi da 3 squadre e saranno composte da bambini di età compresa fra i 10 e gli 11 anni, che si affronteranno in partite da 20 min. Si qualificano alle semifinali le due migliori squadre di ogni girone.

*VENERDÌ POMERIGGIO (SOLO SENIOR) – Start ore 19:00*

I primi due gironi A e B da 3 squadre di adulti si affronteranno in partite da 20 min, a seguire si effettueranno i quarti di finale.

*SABATO POMERIGGIO (SOLO SENIOR) – Start ore 19:00*

Si giocheranno le partite degli altri due gironi C e D da 3 squadre, a

seguire i quarti di finale.

*DOMENICA POMERIGGIO (JUNIOR E SENIOR) – Start ore 19:00*

A partire dalle ore 19:00 si terranno le semifinali senior e quelle junior.

A seguire la Finale junior con relativa premiazione e la Finale Senior con

relativa premiazione

Vi aspettiamo!

Per maggiori informazioni -> *The Cage Events | **Contact: *Vincenzo Colucci: +39 349.7033864