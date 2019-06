​Olimpiadi, M5S a Salvini: «Per lui i Giochi a Roma erano una follia»

Di:

Polemica del M5S nei confronti di Matteo Salvini e della scelta di appoggiare la candidatura olimpica di Milano e Cortina. L’house organ pentastellato pubblica una dichiarazione di Matteo Salvini risalente al 2016 sulla candidatura di Roma ai Giochi del 2024: «Renzi propone le Olimpiadi a Roma nel 2024. Per me – scriveva allora sui social l’attuale vicepremier leghista – è una follia, sarebbe l’Olimpiade dello Spreco. Sarebbe utile che il fenomeno di Firenze pensasse alle migliaia di società sportive dilettantistiche italiane, che fanno fare sport a tantissimi bambini e che rischiano di chiudere per colpa dello Stato, invece di fantasticare su improbabili Olimpiadi. Senza contare tutti i debiti e gli sprechi del passato e del presente. Tirino fuori i soldi per sistemare strade, scuole e ospedali. E poi ripensino alle Olimpiadi… Siete d’accordo con me o con Renzi?’»

Fonte: Il Messangero