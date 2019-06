Polignano. Carne scaduta, ristorante vip si scusa

Di:

Lo chef e il vicedirettore del ristorante Grotta Palazzese di Polignano a Mare, Felice e Riccardo Sgarra, “si scusano” dopo il sequestro, da parte della Guardia costiera, di 68 kg di pesce, crostacei, carne e pasta congelata privi di tracciabilità e di circa 8 kg di controfiletto ‘wagyu’ (bovino giapponese) il cui termine per la somministrazione era scaduto in maggio. E si assumono la “responsabilità” (le “materie prime” erano affidate a loro), affermando che “la proprietà e l’amministratore sono assolutamente estranei”. Parlano di “errore”, spiegando che la carne trovata in “cella frigo (-18 gradi) era stata regolarmente sottoposta ad abbattimento (non congelamento) prima della data di scadenza”: il processo ne “garantisce la conservazione e la salubrità”, ed era esclusa dai “menu estivi”, dunque “non destinata ai clienti”. Il pesce era “in una cella frigo (-18) diversa da quella in cui erano gli altri prodotti ittici con etichetta di tracciabilità. Il Grotta Palazzese è un hotel ristorante a cinque stelle.

FONTE https://www.ansa.it/puglia/notizie/2019/06/25/carne-scaduta-ristorante-vip-si-scusa_ffb247b3-7ce5-4e2d-b740-3925b0286793.html