Ponte di Genova, Toninelli assicura: in piedi a fine anno

(ANSA) – GENOVA, 25 GIU – “Per fine anno il nuovo ponte sarà in piedi e nella primavera del 2020 credo lo si possa inaugurare.

Sarà un momento straordinario di rilancio e riscatto per Genova e l’Italia”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Toninelli a Genova per la prima colata di cemento della prima fondazione del nuovo ponte. “Il Governo ha risposto con forza e velocità. Abbiamo creato una struttura commissariale a prova di ricorso. Stiamo andando avanti nonostante ci sia qualcuno che speri e provi a fermare le operazioni di ricostruzione.”

Fonte: Ansa