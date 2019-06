“Siponto live”: programmazione estiva Archeoclub Siponto

Di:

L’Archeoclub di Siponto, per venire incontro alle varie richieste da parte di enti, associazioni , gruppi,Guide Turistiche . semplici cittadini e per i turisti che nei mesi di luglio agosto, si spera, affluiranno numerosi a Siponto, comunica: nel mese di luglio l’Archeoclub Siponto renderà fruibili alle visite: gl Ipogei paleocristiani di Santa Maria Regina e la necropoli paleocristiana nella pineta di siponto con i resti della chiesa del VI Sec.attribuita a Lorenzo Maiorano , le tombe sub divo e gli Ipogei Scoppa 1 e Scoppa 2 (limitatamente all’esterno).

In contemporanea si potrà visitare il Museo Etnografico “M.Melillo” .

I giorni fissi di apertura saranno il sabato e la domenica dalle ore 17.00 alle 20.00

Negli altri giorni le visite saranno possibili per prenotazione, anche di mattina, previo contatto telefonico o via e-mail ai numeri sotto indicati.

Sempre nel mese di luglio l’Archeoclub riproporrà, sempre a Siponto, una conversazione per immagini dal titolo: “ Siponto Antica Nascosta” con delle uscite “a tema” nei luoghi oggetto della conversazione (Necropoli, area portuale, Ipogei Capparelli, Scoppa, area anfiteatro, fonti antiche, ecc.) Per questo evento , e per le “Passeggiate nella storia di Siponto” le data verranno counicate con anticipo quando ci sarà la dsponibilità dei locali per l’incontro.

E’ prevista anche una uscita a San Leonardo di Siponto incentrata sull’esegesi teologica smbolica del Portale con cenni sulla storia dell’Abbazia e del Santo.

Quest’ultimo evento rientra nell’ambio della manifestazione dell’Archeoclub Italia Sede Nazionale dal titolo “Chiese aperte”.

Altra escursione di carattere storico culturale avrà come oggetto la visita alla Basilica di Santa Maria Maggiore di Siponto avente come tema la storia e l’architettura e soprattutto i graffitti,le epigrafi devozionali lasciati nei secoli dai fedeli e pellegrini, al Parco Archeologico ,interessati ultimamente da un intervento di modernizzazione sul quale ci si soffermerà.

Nel mese di agosto, oltre a confermare le aperture degli ipogei e del Museo, e su richiesta da parte di molti cittadini foggiani e manfredoniani che sono fuori e rientrano dalle vacanze , nei giorni 1- 2- 3- 4 Agosto , nei locali adiacenti la chiesa Parrocchiale, verrà riproposta la

“ Mostra delle Piante Medicinali Della Daunia tra Storia e Tradizione”

che ha riscosso un grande successo nella sua edizione nel mese di maggio.

All’interno di questa mostra, ci sarà una esposizione di vasi dauni riprodotti da Angela Quitadamo.

Sempre nel mese di agosto verrà proposta “Siponto antica di notte” con visite serali e notturne agli ipogei al Museo e ai luoghi della necropoli della pineta.

A chiusura dell’estate contiamo di riproporre la “Sipontum Day 2” con le varie attività dalla mattina alle sera.

Questi eventi e le rispettive date,saranno comunicati tempestivamente e decritti nei dettagli.

Archeoclub potrà partecipare ad altre manifestazioni culturali ed eventi organizzati da altre associazioni culturali ) Pro Sipontum, Sporting Club, Argos Hippium, Parrocchia di Santa Maria Regina di Siponto, Gal , Pro Loco, Associazioni culturali ecc.

Gli interessati potranno rivolgersi

Archeoclub Siponto (Aldo) 338 44 85 344 oppure a caroleoaldo@gmail.com

Aldo Caroleo Presidente Archeoclub Siponto