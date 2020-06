“Le forze che condividono l’esperienza del governo Conte devono fare tutto il possibile per ricomporre la coalizione, specie in alcune regioni. La Puglia, ad esempio, è troppo strategica per rischiare di consegnarla alle destre. Nel centrosinistra non prevalgano le vendette e la solita autoreferenzialità. Michele Emiliano non è il candidato imposto dal PD, ma è stato scelto da diverse decine di migliaia di persone con le primarie. Fermiamoci a riflettere di più sul programma di governo della Puglia per i prossimi anni per arrivare ad una sintesi”.

“Lo dico anche e soprattutto al M5Stelle. Emiliano è sempre stato, sin dall’inizio, tra i più dialoganti e aperti nei confronti del Movimento. Sarebbe miope non cogliere questo importante dato politico da parte dei grillini”.