Chi l’ha visto

, 25 giugno 2020. Sono passati 4 anni dalladi29enne di Mattinata (Fg), uscito dalla sua abitazione la mattina del 27 giugno 2016, senza più essere ritrovato. Il ragazzo abitava acon la mamma,, intervistata lo scorso venerdì 19 giugno da una troupe del programma Rai ““. Ieri sera, alle ore 21:20 in diretta su Rai 3 e RaiPlay, la nuova puntata del programma condotto da

Si è parlato anche della scomparsa nel nulla del giovane di Mattinata. Lo scorso 8 giugno, la mamma Luisa ha contattato StatoQuotidiano per diffondere i propri pensieri relativi al dramma che ha colpito la sua famiglia. “A indagini chiuse mi è stato detto che per poterle riaprire occorrevano altri fatti nuovi. Mi chiedo: chi li deve cercare, io? Non sta a voi, inquirenti, tramite le indagini, stabilire chi è il colpevole? Cercare le prove? Le prove si cercano, come succede in altri omicidi, dove si ricostruiscono i fatti. Per mio figlio Francesco non credo sia difficile ricostruire il tutto visto che viviamo a Mattinata, un piccolo paese“. E’ parte di una lettera di 3 pagine, scritta a mano e inviata a StatoQuotidiano dalla signora Luisa. Attraverso la lettera, la mamma di Francesco ha chiesto nuovamente “giustizia” per la scomparsa del figlio.