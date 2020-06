Emiliano intervistato dal Corriere “Sono un populista istituzionale”

Bari, 25 giugno 2020. “Erano quindici anni che il centrodestra non riusciva a presentarsi unito, e a questo giro ci prova con Fitto”. Ilpresenta le elezioni in Puglia e intervista. A proposito di, il governatore ricorda: “Ivan è stato coordinatore della mia segreteria. Andava in giro a dire su di me cose talmente belle da crearmi imbarazzo. Ora vedo cheprima lo mette in corsa, e poi lo delegittima, dicendo ache se il Pd rinunciasse al mio nome, sarebbe disposto a trovare un candidato comune. Ma è Renzi, quindi nessuna meraviglia”.

A questo punto il giornalista gli chiede di Renzi: All’inizio credetti, come tanti, che fosse un innovatore. Poi, era il 2015, un giorno mi azzardai a dirgli: stai stabilizzando 100 mila docenti, eppure ce l’hai tutti contro, prova a chiederti perché”. Quanto all’accusa di essere populista, che Iv gli rivolge, afferma di essere “un populista istituzionale” e sul fatto che sia “detestato” da quelli del M5s: “Sono sempre stato accusato di essere filo grillino, però adesso, al governo con Grillo e Di Maio, ci stanno loro, Renzi e il Pd”.