Foggia. Seconda tranche buoni spesa, donna chiede aiuto. I chiarimenti

“Buonasera, gentilmente vorrei sapere se ci sono novità per i buoni spesa per chi ha usufruito della prima tranche. La mia è una situazione difficile, mio marito è andato via di casa a febbraio, causa Covid la prima udienza me l’hanno fissata a settembre, sono senza lavoro, con una grave patologia alla spalla destra, operata già una volta, andato male l’intervento, per cui adesso devo sottopormi ad un altro intervento delicato. Sono in seria difficoltà economica”.

Stato Quotidiano ha ricevuto questa lettera da una signora di Foggia, ma non è l’unico chiarimento che ci viene richiesto dopo la prima tranche di buoni spesa. Come chiarito nei relativi moduli, che si allegano, per quanto riguarda la seconda edizione dei buoni spesa, questa è prevista per quanti hanno a disposizione un reddito che va dai 500 ai 700 euro e un patrimonio mobiliare liquido e spendibile sul c/cnon superiore a 5mila euro.

FOCUS Buoni Spesa 1 – Buoni Spesa 2