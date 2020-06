Il mare sicuro del Gargano: impegnati 60 uomini della Guardia Costiera

ULTIMI giorni di attesa prima che scatti (il primo luglio) la stagione balneare 2020 e dunque l’assalto massiccio al mare. Una rigenerante attività vacanziera non priva tuttavia di insidie e pericoli insiti nella natura del mare. Di questi aspetti ne sono ben consapevoli le Capitanerie di porto, l’istituzione cioè cui è affidata la salvaguardia del mare e la sicurezza delle attività che su di esso si praticano, non ultima quella appunto balneare e del diportismo nautico. Per l’inizio della stagione estiva, ha predisposto un particolare programma denominato “”. E dunque anche quest’anno, come da tradizione, l’operazione scatterà su tutti i mari che bagnano gli otto mila chilometri di costa della nostra penisola con il largo impiego di uomini e mezzi dislocati a terra e a mare.

“IL FINE è quello della salvaguardia della vita umana in mare, di promuovere la cultura del mare e la tutela della sicurezza della navigazione oltre che il rispetto dell’ecosistema marino, e dunque assicurare il sereno e sicuro svolgimento delle attività di balneazione e del turismo nautico” evidenzia il comandante del Compartimento marittimo di Manfredonia, capitano di fregata Giuseppe Turiano. “Di questo contesto – rileva – fa parte il Compartimento marittimo di Manfredonia che va da Zapponeta a Marina di Chieuti e comprende l’intero periplo del Gargano sul cui mare si riversano milioni di bagnanti.

150 CHILOMETRI di costa lungo i quali saranno dislocati 60 militari, 2 gommoni veloci: uno schierato nel porto di Manfredonia, l’altro in quello di Rodi Garganico; quattro vedette di polizia marittima anch’esse posizionate a Manfredonia e Rodi Garganico; una vedetta per la ricerca e soccorso in mare ormeggiata nel porto di Vieste; il tutto coordinato dalle sale operative di Manfredonia e Vieste. “I mezzi navali – spiega il comandante Turiano – saranno impiegati per tutto il periodo estivo ponendo la massima attenzione alla verifica e all’osservanza dei limiti di navigazione dei natanti in prossimità della costa e alla salvaguardia della fascia riservata alla balneazione. Particolare attenzione sarà posta nei confronti del rispetto delle regole previste per l’utilizzo degli acquascooter. Per quanto riguarda la parte terrestre è stato incrementato il numero di pattuglie al fine di garantire la corretta fruizione del pubblico demanio marittimo e degli specchi acquei antistanti oltre che la tutela dell’ambiente marino e tutte le attività connesse”.

NON E’ STATA trascurata l’emergenza epidemiologica ancora in atto. “Una emergenza – osserva Turiano – che impone il rispetto da parte di tutti delle disposizioni governative, regionali e comunali e delle competenti autorità sanitarie emanate al riguardo”. Sul sito web del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono pubblicate le “linee Guida per la nautica da diporto e la sicurezza della balneazione” quale utile riferimento per le migliori pratiche di prevenzione da parte dell’utenza (http://www.mit.gov.it/…/fase-2bis-linee-guida-mit-per-il-tr…). Ad ogni buon conto è in funzione h24 il Numero blu 1530 per le emergenze in mare, e il numero 0884/583871-2(CP Manfredonia) e 0884/708791 (CP Vieste) per eventuali segnalazioni.

Michele Apollonio