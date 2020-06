M5S “Controllo e attenzione per Parco San Felice a Foggia”

Foggia, 25 giugno 2020. Il seguente comunicato fa seguito alla lettera di denuncia indirizzata al Comandante della Polizia Municipale di Foggia con la quale gli eletti del Movimento cinque stelle chiedono con forza maggiore controllo ed attenzione per parco San Felice; il più grande polmone verde della nostra città, molto frequentato da famiglie in queste giornate calde, è lasciato a se stesso ed è privo di quei controlli che servano a riportare i comportamenti di alcuni cittadini nell’alveo delle regole di pacifica e civile convivenza.

“Sono diverse le segnalazioni che ci giungono di motorini che sfrecciano con guidatori privi di casco, a tutte le ore del giorno, o di aggressioni verbali di soggetti nei confronti dei fruitori del parco; come parte delle istituzioni, non possiamo ignorare e non inoltrare a chi ha il dovere di tutelare la sicurezza dei cittadini, tali segnalazioni facendole nostre. Troppe segnalazioni, soprattutto da parte di famiglie con bambini che vorrebbero essere sereni, visto che si trovano in un parco pubblico. Chiediamo che si effettuino più controlli e con maggiore severità si intevenga, verso chi infastisce le persone in cerca di svago e frescura, con comportamenti maleducati e prepotenti, in maniera da dare un segnale di ritono alle regole del convivere civile. Certi di un vostro riscontro porgiamo i nostri più cordiali saluti.”.