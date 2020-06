, 25 giugno 2020. Sono anni che la villa comunale è in uno stato di abbandono totale e vergognoso. E siccome è l’unico polmone verde che abbiamo nel cuore della Città che abbraccia il castello svevo-angioino, dovrebbe essere il fiore all’occhiello della nostra Comunità, invece, ognuno fa quello che vuole in quella villa, perchè non c’è nessun controllo. I ragazzini che giocano a pallone; i signori e le signore che portano i loro cani a pascolare, in barba ai cartelli di divieto; poi ci sono i “discendenti sicuramente da ceppi saraceni, che spesso sfasciano i contenitori porta rifiuti e lasciano bottiglie di birra in ogni dove, ed infine c’è spazio anche per “” (che non sono pochi).

Questi “educati” cittadini, dotati di grande senso civico, la sera dopo aver bivaccato, lasciano dietro i muretti che circondano la villa, sul retro del Monumento dei Caduti, oppure sopra o sotto le panchine, i loro avanzi di cena, barattoli di bibite vuote e buste di patatine consumate. Poi ci sono quelli specializzati, che lanciano nel fossato intorno al Castello di tutto e di più. Per verificare quanto denunciato, basta recarsi di mattina presto nella villa comunale (in particolare la domenica mattina e il lunedì mattina). Ma insomma, uagni’, ma in che in che razza di paese viviamo!. Ma è possibile che quella villa è diventata un ricettacolo di sporcizia ed è in una condizione a dir poco pietosa.

Non me la sento, sinceramente, di dare la colpa a quei ragazzi della squadra comunale di manutenzione del verde, perché sono poche unità, e sono oberati di lavoro continuo giornaliero per la pulizia e potature di sterpaglie in Città e nelle periferie. Ma, per Diana!, ma è possibile cari sipontini, che non c’è una persona in questa Città che ha un po’ di sensibilità e che vorrà prendere a cuore l’iniziativa e cercare di recuperare e ripristinare il verde nella villa comunale. Basterebbero, due giardinieri (oppure due persone, anche senza tanta esperienza di titolo di giardiniere) che giornalmente, dovrebbero essere impegnati nel lavoro ordinario di annaffiamento del terreno, di cura per le piante e poi anche di custodia dei giardini. Un tempo, questo servizio era affidato a due unità del Comune.

Oggi, siccome sappiamo che non c’è personale disponibile al Comune per queste competenze, perché non si fa il tentativo di poter utilizzare persone che percepiscono il Reddito di Cittadinanza, per questi lavori di pubblica utilità?. Siamo d’accordo, che il Coronavirus ha bloccato da alcuni mesi tutte le iniziative, ma adesso che è arrivata l’estate, la villa è frequentata da numerosissime persone, in particolare nelle ore serali. Nei giorni festivi poi, in particolare la domenica pomeriggio, siccome la Città è letteralmente invasa da molti forestieri che vengono a farsi la passeggiata a Manfredonia, perché non cerchiamo di rendere la villa comunale esteticamente presentabile, facendo funzionare anche di domenica i bagni pubblici cittadini, per evitare che la gente per forza maggiore urini in ogni dove. Mi piange il cuore a vedere quello schifo e il degrado che regna beato in quella villa. Siccome siamo un popolo di deleganti, perché non facciamo, una volta tanto una cosa buona per la nostra Città. Organizziamo un comitato di volontari per il recupero della villa comunale. “Faccia moje ndu ruagne!” dicevano le nostre anziane di un tempo. Come possiamo pretendere di fare turismo se abbiamo la faccia sporca. Vanno comunque ringraziati, quei cittadini volontari, che da tempo si dedicano alla pulizia delle periferie (e non solo delle periferie) della nostra Città per renderle esteticamente presentabili. “Damece da fè, uagnì, ca l’acque ji vasce e a papere n’ij gallegge!!!”. L’invito, è gentilmente esteso anche al nostro Commissario Prefettizio dott. Vittorio Piscitelli, che governa provvisoriamente il Comune di Manfredonia, al quale chiedo anche a nome di altri cittadini che hanno a cuore le sorti della nostra Città, che faccia un tentativo con un ordine di servizio mirato, che abbia la finalità di ripristinare quanto prima il verde nella villa comunale e il servizio giornaliero continuo dei bagni pubblici. Un abbraccio, a tutti i sipontini e non, che amano la nostra Manfredonia, un tempo denominata per la sua bellezza: “La Porta del Gargano”, bistrattata negli ultimi anni, da eventi che tutti conosciamo.

A cura di Franco Rinaldi, Manfredonia 25 giugno 2020.