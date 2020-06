, 25 giugno 2020. Con una severa sentenza il Tribunale di Trani – Giudice dott.ssa– ha condannato la Banca Popolare di Bari a risarcire tre fratelli della provincia di Bari, che avevano perso i risparmi investiti in obbligazioni della banca americana. Al termine di una vicenda processuale durata oltre 7 anni il Tribunale, con la sentenza depositata lo scorso 18 Giugno, ha accertato che la banca era venuta meno agli obblighi di informazione, mentre invece avrebbe dovuto informare i clienti circa il rischio specifico collegato agli investimenti in titoli Lehman Brothers “sicchè questo poteva suggerire un”. Il Tribunale ha dunque concluso per la risoluzione dei contratti di investimento.

“Siamo molto soddisfatti per l’esito della vicenda, che ha visto rendere giustizia alle ragioni dei risparmiatori. Il punto forte della sentenza è riconoscere lo specifico obbligo della banca di vigilare sulla correttezza degli investimenti suggeriti ai propri clienti, anche in fase post vendita – ha dichiarato l’avv. Massimo Melpignano, responsabile nazionale Banca e Finanza di Konsumer Italia e che ha assistito i risparmiatori in questa vicenda -. Come sempre il nostro grazie va ai consumatori coinvolti in questa vicenda, che hanno avuto fiducia nella Giustizia e pazientato per tutti questi lunghi anni di battaglia giudiziaria.” Il crack della banca americana Lehman Brothers, la quarta banca d’affari americana, avvenuto nel 2008,

innescò una crisi finanziaria e economica globale dovuta anche alla diffusione dei titoli della banca, presenti perfino nei fondi pensione.

“Konsumer Italia è soddisfatta del risultato ottenuto, che si aggiunge ai tanti che l’associazione sta ottenendo in tutta Italia grazie ad una intensa attività di vigilanza a favore dei consumatori” ha dichiarato Fabrizio Premuti, Presidente dell’associazione.

Il testo integrale della sentenza è pubblicato sul sito e sui canali social dell’associazione affinchè possa essere utilizzato quale precedente per la tutela dei diritti dei consumatori.

Lo dicono l’avv. Massimo Melpignano e Fabrizio Premuti.