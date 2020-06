Oltre 7 milioni di euro per gli interventi di bonifica del SIN Manfredonia

Bari, 25 giugno 2020. La Giunta regionale ha stabilito con una variazione al Bilancio- che ha titolo giuridico nel Decreto 519/2019 – della somma di € 7.371.056,38, per la copertura finanziaria per gli interventi di bonifica del Sin di Manfredonia. Con la stessa delibera l’Esecutivo ha stabilito che l’esercizio dell’intervento pubblico delle amministrazioni comunali dovrà prevedere l’avvio di procedure in danno nei confronti del soggetto inadempiente nonché procedure di recupero, delle somme utilizzate per l’esecuzione degli interventi di bonifica, nei confronti dei soggetti obbligati.

La Giunta regionale ha approvato inoltre il documento “Anagrafe dei siti da bonificare”, contenente l’aggiornamento ad aprire 2020 dell’elenco dei siti censiti nell’ Anagrafe dei siti da bonificare della Regione Puglia, ex art. 251 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, con il relativo stato del procedimento e lo stato di contaminazione. L’Esecutivo ha altresì deciso di avviare la consultazione, con i Comuni della Regione Puglia, le Provincie pugliesi e la città Metropolitana di Bari, i Dipartimenti di Prevenzione – Strutture territoriali di igiene e sanità pubblica delle ASL pugliesi, nonché con tutti i soggetti direttamente ed indirettamente coinvolti nei procedimenti di bonifica, al fine di reperire ulteriori dati ed informazioni utili e necessari alla verifica dei contenuti dell’Anagrafe dei siti da bonificare.