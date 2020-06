“Pantanella sarà un parco per la città, non vogliamo privatizzare nulla”

Foggia, 25 giugno 2020. Per far ripartire il cantiere del centro polifunzionale dibisogna superare un ultimo ostacolo. La casa dell’ex custode e gli spogliatoi sono stati occupati da una famiglia, dopo il bando del 2017, la concessione per i lavori ottenuta il 7 maggio di due anni dopo, a settembre 2019 l’episodio di abusivismo. La settimana scorsa si è svolto un incontro al Comune con il sindaco, l’assessore allo sport, assessore al bilancio. Il consorzio che ha ottenuto la concessione per 8 anni è il. A ragguagliare sullo stato dei lavori, e sull’iter che ancora bisogna terminare per la posa della prima pietra di lavori, è il presidente. Il consorzio si occuperà di creare le nuove strutture e riqualificare quelle esistenti. “L’impegno del Comune è stato quello di sgomberare nei prossimi giorni i locali abitati, d’accordo con la. Noi non sappiamo chi ci abiti, anche se abbiamo fatto una richiesta ai vigili urbani in qualità di concessionari, potevamo cioè esperire una pratica per liberare l’immobile”.

Il centro polivalente, o prossima “cittadella dello sport” sarà recintato e si munirà di un custode. “Non siamo ancora pronti per un parco aperto in città, anche se l’avremmo tanto voluto, non sarà gratis l’utilizzo delle strutture perché noi abbiamo affrontato e affronteremo dei costi. In questi mesi abbiamo continuato a pagare l’affitto al Comune, e si tratta di fondi esclusivamente privati, come quelli che serviranno per i lavori. Abbiamo fiducia nel Comune, il sindaco in campagna elettorale ha molto pubblicizzato questa struttura, è ora di mantenere le promesse.” L’estate scorsa, mentre Consport denunciava i ritardi dovuti all’abusivismo, si sono verificati altri atti vandalici. Lo stesso dicasi per il parco L. Biagini che, fra l’altro, è stato accessoriato con il legno ed è particolarmente danneggiato.

Il tempo di realizzazione del megaimpianto sarà, presumibilmente, di due mesi. “Fra settembre ed ottobre potrebbe essere realizzato, dopo 25 anni di abbandono, Foggia avrà il suo parco dove si potranno praticare varie discipline sportive, ma servirà anche per una passeggiata, per respirare aria pura dato che ha una bella pineta”.

Sono state aggiunte al progetto originario le attività legate al tennis, i lavori andranno avanti con 3 step: due campi di calcetto polivalenti, anche per pallavolo e tennis, riqualificazione del campo di pattinaggio esistente con campi di basket, un campo di calcio a nove. “Mi preme sottolineare che questo è un parco che sarà a diposizione della città, non vogliamo privatizzare nulla, ci metteremo d’accordo con tutte le associazioni”.

Il dibattito di questi mesi fra chi si occupa di sport a Foggia ha riguardato lo stato delle altre strutture sportive comunali. Stilato 3 anni fa, per esempio, un report dal gruppo “Esportiamo Foggia” su circa una ventina di esse, analizzate una per una, alcune perfettamente fruibili e concesse ai privati, altre con molti e irrisolti problemi. Il report include, nelle sue note, la “diffusione della cultura sportiva, delle giornate da dedicarvi e come organizzarle”. Ora si attende che i lavori abbiano inizio.