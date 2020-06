Puglia, dai 5 Stelle un altro no all’accordo con il centrosinistra

“Il nostro è un progetto di cambiamento” ribadisce Antonella Laricchia. La candidata presidente del movimento fissa le priorità: liste d’attesa negli ospedali, disoccupazione, agricoltura e corruzione. ( Rainews

“Stiamo progettando la Puglia che realizzeremo insieme. Ecco le proposte concrete da cui partire. In questa intervista a B & The Gang, su TELEBARI, ho risposto alle domande, della giornalista Serenamaria Russo e dei cittadini, sui lavoratori, sulle donne in politica, sui problemi dei disoccupati, dei disabili, dei pazienti, e degli imprenditori di #Puglia.

Abbiamo parlato anche di come il Movimento 5 Stelle Puglia sia alternativo alla mala politica di destra e sinistra, della compattezza del #M5S in Puglia, del nostro programma su lavoro, sanità e anticorruzione, dell’importanza di ascoltare i cittadini, del rischio infiltrazioni mafiose nelle Elezioni Regionali [e di come un candidato delle liste di Emiliano (che non ha mai fornito adeguati chiarimenti), nel 2015, sia stato sostenuto dai voti di un clan della mafia barese, come confermato da sentenze di primo e secondo grado] e del grande problema della xylella”. (tramite social)