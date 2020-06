Regionali, Lorenzo Cesa “UDC in Puglia è con Fitto”

Foggia, 25 giugno 2020. In Puglia l’UDC-Federazioni democratiche cristiane sosterrà il candidato presidente del centrodestra,– annuncia il segretario nazionale, Lorenzo Cesa –”.

“Ringrazio l’Udc -Federazione democratiche-cristiane e Lorenzo Cesa – risponde Raffaele Fitto – per la fiducia accordatami. Avere nella coalizione, da me guidata, anche il simbolo dell’UDC è per me motivo di grande soddisfazione. Insieme faremo questa campagna elettorale condividendo non solo candidati, ma anche contenuti programmatici, a cominciare dalle Politiche per la Famiglia”.