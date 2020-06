SET 118, Conca “Dopo 5 anni basta chiacchiere”

Nota del consigliere regionale, Mario Conca. “Questa mattina ho partecipato al sit-in di protesta organizzato dalla Fials presso la sede della Presidenza della Regione Puglia. C’erano diverse centinaia di autisti soccorritori, volontari, infermieri e medici provenienti da tutta la Puglia che, a gran voce, gridavano la tanto desiderata parola, Internalizzazione.

Mi sarebbe piaciuto votare l’AREU in Aula, che langue all’ordine del giorno del Consiglio da 16 mesi, perché era e rimane per me la soluzione ottimale per un servizio così strategico e delicato, ma se il passaggio dalle Sanitaservice lo ritengono l’unico possibile e propedeutico, lo facessero immediatamente, è dal dicembre del 2018 che l’aspettiamo. Attendiamo di conoscere i dettagli del passaggio alla dipendenza di autisti soccorritori, di volontari e dei medici, anche se questi ultimi non vogliono passare alla Sanitaservice e hanno depositato 220 firme, dei circa 380 impiegati nel 118, per richiedere l’assunzione presso l’azienda sanitaria locale. Ovviamente non vi è nessuna menzione per l’elisoccorso, il soccorso in mare e un trasporto bariatrico ubiquitario che ci protegga tempestivamente e ovunque.

Come al solito l’assessore Emiliano delega i suoi subalterni e rifugge il confronto, ma, prima o poi, dovrà dar conto della sua incapacità nel governare i processi che hanno impedito al sistema sanitario di essere efficiente ed efficace”.